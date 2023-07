Calciomercato: stanno prendendo Beto in attacco, sbarca in una big

L’attaccante portoghese dell’Udinese, Beto, è pronto per il salto di qualità nella big: affare fatto, ormai ci siamo. Chiusura in arrivo

La società friulana ha sempre messo in vetrina tanti talenti nel corso degli anni diventando una miniera d’oro per le big italiane. Da Samardzic a Beto, ora l’attaccante portoghese è pronto al salto nella big italiana proprio come il suo compagno di squadra serbo. Chiusura imminente per il colpo in attacco davvero suggestivo in vista della prossima stagione.

Il suo profilo è stato sempre monitorato dalle big di Serie A per provare così a puntellare i loro rispettivi attacchi. Ora il nome di Beto è ricomparso rapidamente venendo accostato ai migliori club italiani che ci proveranno fino alla fine. Un’idea suggestiva per arrivare alla chiusura in tempi brevi. Il calciomercato sta regalando a poco a poco dettagli importanti per chiudere ogni tipo di affare.

Calciomercato, Beto per un colpo in attacco: la big d’Italia gongola

Un affare importante per la big di Serie A in vista della prossima stagione. Beto è pronto a scendere in campo anche in Champions League cercando di farsi strada anche a livello internazionale. Già in passato è stato vicinissimo alle migliori squadre d’Europa, ma ora potrebbe arrivare il colpo tanto atteso.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter starebbe cercando un attaccante che possa essere micidiale attaccando la profondità alle spalle delle retroguardie avversarie. Dopo aver interrotto ogni contatto con l’attaccante belga, Romelu Lukaku, pronto a firmare con la Juventus, la società nerazzurra è molto attiva per individuare un profilo da urlo pronto già per la Serie A. Il nome nuovo è quello del centravanti dell’Udinese, Beto, che si è reso protagonista in queste stagioni con la maglia bianconera.

Rispetto a Morata, l’attaccante della compagine friulana ha cinque anni in meno ed un ingaggio più basso. L’Everton ha offerto 28 milioni di euro a gennaio, ma l’affare non è andato in porto. Ora l’Udinese potrebbe cederlo per circa 25 milioni con l’Inter che sarebbe disposto al colpo in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza nerazzurra continuerà a mettere il focus sul reparto offensivo dopo aver rinunciato a Lukaku. L’Inter vorrebbe regalare un nuovo innesto di qualità a Simone Inzaghi, che sperava di riabbracciare subito l’attaccante belga ma le cose possono cambiare con un colpo di scena incredibile.