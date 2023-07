Cristina Buccino da bollino rosso: bollento a bordo piscina

Cristina Buccino infiamma i social. Uno degli ultimi contenuti caricati, siamo sicuri, renderà la vostra giornata ancora più bollente

È una Cristina Buccino in forma smagliante quella che possiamo ammirare sui social. Gli scatti che pubblica nel quotidiano, infatti, lasciano di sasso tutti i suoi follower che la seguono con grande costanza.

Cristina è una modella, showgirl e un influencer che sta trovando sempre più successo in Italia, soprattutto per quanto riguarda i social network. La definitiva fama arriva grazie alla partecipazione del programma “Veline”, dove arriva in finale. Dopo tale esperienza approda nel famoso programma Rai “L’Eredità”, dove resta fino al 2012. L’ultimo programma in cui appare è “L’isola dei famosi”. Cristina, infatti, ha deciso di dedicarsi completamente al mondo social, dove quotidianamente posa per diversi brand.

Oltre alla vita lavorativa, Cristina spesso e volentieri pubblica anche dei contenuti che la ritraggono in momenti di vita privata, cosa molto apprezzata dai suoi fan. A proposito di contenuti, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato tutti senza fiato.

Cristina Buccino è bollente, scatto mozzafiato: fan a bocca aperta

Cristina Buccino si mostra in uno stato di forma esplosivo sul suo profilo Instagram. Profilo che è sempre più apprezzato dal pubblico italiano, come dimostrano gli attuali tre milioni di follower.

Ad attrarre tutti sono gli scatti dove posa per i brand con la quale collabora, dove mette in mostra tutte le sue forme a dir poco esplosive. Nella foto in questione, infatti, possiamo vederla a bordo piscina con indosso un costume nero, che lascia intravedere un fisico statuario. Ovviamente ciò che balza all’occhio di tutti è la scollatura presente sul lato A, che evidenzia quanto sia prosperoso.

“La perfezione esiste, eccome se esiste” e “che donna splendida”, sono i commenti più gettonati sotto lo scatto in questione, a testimonianza di quanto sia apprezzata dal pubblico maschile e non solo. In attesa di tuffarsi nuovamente sul lavoro, la bella Cristina si gode un pò di sole e piscina, incantando tutti i presenti. Visti i contenuti postati che la mostrano sempre in pose “provocanti”, i fan aspettano altri contenuti dall’alto tasso di sensualità. Cristina Buccino è pronta a stupire ancora, rendendo queste calde giornate estive ancora più bollenti.