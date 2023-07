Bremer si veste di bianco: 50 milioni buttati

Gleison Bremer, dal bianconero al bianco: cinquanta milioni di euro sprecati. Ecco in dettaglio cosa sta succedendo

La Juventus è sempre più al centro delle voci di mercato. D’altronde, non è un mistero che in casa bianconera nessuno, compresi i big, sia intoccabile.

Anche i vari Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i gioielli della ‘Vecchia Signora’, possono partire se arrivasse una congrua offerta: rispettivamente 80 e 60 milioni di euro più bonus.

Dunque, tutti i bianconeri, a esclusione di Arkadiusz Milik, che è stato riscattato dal Marsiglia, e Adrien Rabiot che ha prolungato, anche se solo di un anno il proprio contratto, sono di fatto sul mercato.

Non a caso si registra un ritorno di fiamma del Tottenham del neotecnico Ange Postecoglou per Gleison Bremer, tra i pochi a salvarsi dal naufragio bianconero della scorsa stagione.

Il Tottenham ritorna alla carica per Bremer

Infatti, gli Spurs hanno colto la disponibilità della dirigenza bianconera a vendere e di conseguenza sono intenzionati a tornare alla carica per il difensore brasiliano, 43 presenze e 5 gol in bianconero nella passata stagione.

Quindi, dopo appena un anno, Gleison Bremer, prelevato dal Torino per 50 milioni di euro, potrebbe fare le valigie per trasferirsi al Tottenham.

Al momento, però, i Lilywhites non hanno affondato il colpo, tuttavia il calciomercato è solo agli inizi e, pertanto, fino alla sua chiusura tutto è possibile.

D’altra parte, il difensore brasiliano, il cui contratto è in scadenza nel 2027, è in cima alla lista dei desideri di Ange Postecoglou che punta a rinforzare la retroguardia degli Spurs con un difensore centrale di fascia sinistra.

Insomma l’ex granata andrebbe ad arricchire una batteria di difensori che è già ben nutrita visto che include Cristian Romero, Eric Dier, Davinson Sanchez, Joe Rondon e Japhet Tanganga.

Comunque, non solo rumor sugli eventuali movimenti in uscita. Dopo essersi fatti sfuggire Fabiano Parisi, a un passo dalla Fiorentina, i bianconeri si muovono sul fronte del mercato in entrata.

In particolare, Cristiano Giuntoli, Football Director della ‘Vecchia Signora’, si sta concentrando sull’obiettivo di corroborare la fascia sinistra che ha visto salutare Juan Cuadrado e che al momento è orfana anche di Mattia Di Siglio, fermo ai box per infortunio, e di Danilo che, a quanto sembra, dovrebbe essere dirottato sul centro della difesa.

Ebbene, due sono i profili inseguiti dall’ex Direttore sportivo del Napoli: il classe 2000 Emil Holm, che lo Spezia, retrocesso in B al termine della scorsa stagione, valuta 10 milioni di euro, e Timothy Castagne per il quale il Leicester, nonostante la retrocessione in Championship, pretende 15 milioni di euro.

Cifre ampiamente alla portata di una ‘Vecchia Signora’…d’altri tempi.