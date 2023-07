L’Arabia Saudita salva la Juve: ‘colpaccio’ bianconero

Dopo aver scippato Milinkovic-Savic, un club saudita potrebbe chiudere un affare con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Romelu Lukaku. I bianconeri hanno scelto l’attaccante che eventualmente sostituirà Dusan Vlahovic per il quale è pronto all’assalto il Paris Saint-Germain. Intanto sul lato esuberi si parla di una possibilità per Leonardo Bonucci, che starebbe parlando con la Lazio.

Probabilmente però, non sarà soltanto il difensore a partire visto che con i rientri dai prestiti la rosa è ancora da sfoltire. Giorni di duro lavoro quindi i primi alla Juventus del nuovo direttore sportivo, l’ex Napoli Cristiano Giuntoli. In entrata, invece, Nicolò Zaniolo rimane uno degli obiettivi. Con due ostacoli…

Oltre al Lipsia, infatti, anche l’Arabia è una sirena importante per il centrocampista ex Roma. Dopo Milinkovic-Savic, anche Zaniolo quindi potrebbe saltare a causa dei soldi sauditi. Da quel campionato, però, potrebbe arrivare anche un aiuto per i bianconeri.

Colpaccio bianconero, l’Arabia salva la Juve

Sembrerebbe che alcuni intermediari stiano parlando con la squadra piemontese e con Arthur Melo per provare a convincere il brasiliano a lasciare l’Italia proprio per la Saudi League. I club del massimo campionato arabo vrebbero sicuramente i soldi per soddisfare sia il regista che i bianconeri. Da ricordare che Melo è tornato dopo un anno di prestito al Liverpool dove ha giocato un solo spezzone di gare in un anno intero.

Il centrocampista centrale ventiseienne si è espresso ad alti livelli per l’ultima volta quando vestiva la maglia del Barcellona, poi il passaggio davvero molto oneroso alla Juve dove non è più riuscito a trovare se stesso. Con i bianconeri, Arthur ha collezionato 63 presenze in due anni senza però riuscire a convincere. Da lì il passaggio ai Reds e la voglia adesso di cederlo.

Secondo le ultime voci. però, non sarebbero solo le squadre saudite a pensare al brasiliano. Ci sarebbero anche quattro squadre inglesi come West Ham, Wolverhampton, Brighton e Aston Villa. Le ultimissime, tuttavia, vedono anche la Fiorentina in contatto con i bianconeri per lui. O meglio, in netto vantaggio. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto con parte dell’ingaggio a carico della Juve.