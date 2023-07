Tennis, dramma e lacrime in campo: “E’ terribile”

A un anno di distanza l’epilogo è sempre lo stesso per la tennista, costretta ad arrendersi a un passo dal grande obiettivo. Le lacrime sono state inevitabili

Non è stata una finale avvincente quella del torneo di singolare femminile di Wimbledon tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. Alla fine, a spuntarla è stata quest’ultima con un doppio 6-4. Per la 24enne tennista ceca, un trionfo memorabile, lei che, prima di quello dei Championship, aveva vinto un solo titolo Wta ben sei anni fa, a Bienne in Svizzera.

Non certo l’epilogo che si aspettava Ons Jabeur. Un triste deja vu per la tennista tunisina che ha incassato la terza sconfitta in altrettante finali Slam disputate. A quella di sabato, infatti, vanno aggiunti i ko allo Us Open dello scorso settembre contro la Swiatek e a Wimbledon ’22, quando a batterla è stata un’altra outsider ovvero la kazaka Elena Rybakina.

Alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno, la Jabeur partiva ampiamente con i favori del pronostico, forte delle convincenti vittorie nei turni precedenti contro avversarie di grande livello come l’ex campionessa Petra Kvitova e Aryna Sabalenka, vincitrice dell’ultima edizione dell’Australian Open.

Wimbledon, il dramma di Ons Jabeur

Ha pagato la troppa tensione la tunisina, punita da due break subiti dalla Vondrousova nel momento decisivo di entrambi i set, sul punteggio di 4-4, dopo essere stata in vantaggio 2-4 e 1-3. Merito della ceca essere rimasta sempre in partita per poi approfittare delle incertezze della rivale, superata quando poi c’erano poche chance per rimontare.

Il rammarico del doppio vantaggio dilapidato in entrambi i set ha pesato come un macigno sulla Jabeur. A fine partita, Ons si è lasciata andare a un pianto a dirotto. Lacrime copiose per lei durante la cerimonia di premiazione officiata dalla principessa Kate Middleton che, evidentemente colpita dal dramma sportivo della tunisina, è andata a consolarla al suo angolo mentre la Vondrousova faceva il giro di campo con il trofeo dei Championship.

Un gesto davvero inconsueto in un cerimoniale, quello della principessa Kate che, da grande esperta di Tennis, deve aver compreso al meglio quale possa essere il peso di una sconfitta del genere, capitata a un’atleta per la seconda volta consecutiva nel torneo di tennis più importante della stagione.

Heartbreak for Ons Jabeur. She came so close again.#Wimbledon pic.twitter.com/gSEb945ClE — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2023

“Questa è la mia sconfitta più terribile – ha commentato la Jabeur a fine partita – ma non voglio arrendermi e tornerò più forte di prima. Un giorno conquisterò Wimbledon.” Anche altre tenniste come Kim Cljisters, Chris Evert e Simona Halep hanno perso tre finali Slam prima di vincere il loro primo Major. Vedremo se la Jabeur riuscirà a imitarle, diventando anche la prima tennista africana a imporsi in uno dei quattro eventi più importanti della stagione.