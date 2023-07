Juve, beffa atroce per Allegri: cessione lampo in Arabia

C’è una nuova beffa per la Juve, sfuma uno degli obiettivi richiesti da Max Allegri che si accasa altrove in questo calciomercato

Delusione in casa bianconera, il mercato prende una piega diversa con un’ultima delusione arrivata nelle ultime ore. Giuntoli sta avendo ben più di una difficoltà nel costruire la Juve competitiva per il futuro.

L’Arabia Saudita entra sempre più in tackle sul calciomercato della Juventus. il fattore arabo è diventato un ben problema per la Juve e i club italiani, proprio perché lì dove non c’è il fascino di un club arrivano con decisione le valigie con i milioni di euro a convincere i top player.

È già successo recentemente con Milinkovic Savic, ora il caso si ripete con un altro elemento seguito a centrocampo. Un calciatore particolarmente gradito a Max Allegri volerà dall’altra parte del mondo, convinto dalla prospettiva di arricchirsi ancora di più.

No alla Juve, beffa Thomas Partey

Sta diventando ormai una consuetudine estiva quella di lasciare il grande calcio per il progetto arabo fatto di lustrini e conti in banca stratosferici. Come riporta il Sunday Express proprio in queste ore il mediano avrebbe raggiunto un accordo per giocare nel club arabo, lasciando così il calcio europeo e chiudendo probabilmente anche la carriera con gli sceicchi. Niente Juve per Thomas Partey, il mediano dell’Arsenal giocherà altrove.

Una mossa dettata dalla grande offerta araba, si viaggia su cifre consistenti con un triennale che sfiora i cinquanta milioni di euro. Soldi che la Juve non poteva ovviamente pareggiare in fase d’offerta, l’Arsenal lascerà partire il centrocampista senza nemmeno troppi rimpianti. Mediano ghanese già protagonista con la sua nazionale in Qatar 2022, è un tipo di calciatore bravo a rincorrere gli avversari, meno quando c’è da impostare l’azione. Un elemento di corsa e grinta in mezzo al campo, sicuramente più bravo a proteggere che a contro attaccare.

Sfuma un altro affare per la Juve, non sarebbe stato comunque semplicissimo farlo arrivare a Torino in tempi brevi, considerando come l’Arsenal avrebbe richiesto anche una contropartita. Nei prossimi giorni, la Juve cercherà di chiudere per un altro centrale, serve per completare la rosa e dare ad Allegri la batteria dei centrali lì in mezzo. Fagioli e Rabiot sono le certezze, Locatelli, Rovella e Pogba saranno riconfermati, c’è spazio quindi per un altro innesto. Un elemento che sappia davvero alzare la qualità del club bianconero.