Primo colpo a centrocampo: 40 milioni per Verratti

Marco Verratti è pronto a lasciare il Paris Saint Germain dopo più di dieci stagioni, c’è una nuova big per la mezzala italiana

Nell’anno degli europei potrebbe esserci una nuova sfida per l’ex pescarese, dal 2012 veste la maglia del Psg ed ha abbattuto il record di presenze con la maglia francese. Proprio per questo, una nuova avventura potrebbe rilanciare le sue motivazioni.

Un colpo a centrocampo per aggiungere esperienza e soprattutto qualità. Le big d’Europa si sono concentrate su chi ancora può fare la differenza in mezzo e ha tutte le carte in regola per giocare almeno altre quattro o cinque stagioni ad altissimi livelli.

Marco Verratti è in uscita dal Psg, l’avventura con i francesi sembra ormai in conclusione. Non per problemi con l’ambiente parigino, quanto semplicemente per la voglia di provare una nuova esperienza sportiva. Per 40 milioni di euro si concretizzerà l’affare, in Serie A e in Europa è uno dei calciatori maggiormente stimati.

Verratti lascia il Psg, dove giocherà

Andò via giovanissimo dall’Italia, dopo aver raggiunto la promozione con il Pescara diventando sin da subito una bandiera del Paris Saint Germain. Dominatore a centrocampo ma con un grande rimpianto come quello di non aver vinto la Champions League nonostante un tridente composto da Messi-Neymar-Mbappè. Legatissimo ai tre, il centrocampista sembra poter fare una scelta del tutto inaspettata, come riporta Elgo Digital. Verratti all’Atletico Madrid, un colpo che spiazza tutte le big europee.

Gli spagnoli sono pronti a offrire i 40 milioni di euro richiesto, Diego Simeone aggiungerà così un grande uomo d’esperienze e di ordine in mezzo al campo. Salutato Kondogbia, l’Atletico alzerà il livello di gioco con l’esperto italiano e, considerando come i colpi degli spagnoli si siano concentrati solo in difesa, il meglio dovrà ancora venire. Verratti in Liga, una sorpresa per molti esperti che avrebbero – magari – ipotizzando più un passaggio nel Real di Ancelotti, ma in questo caso sono stati i cugini madrileni ad approfittare della situazione.

Da definire molti aspetti, tra cui quello dell’ingaggio, anche se dalle parti dell’Atletico non hanno mai avuto il freno a mano tirato in quanto a stipendi. Un’ultima avventura stimolante ed economicamente importante tratterà Verratti in Europa, nonostante qualche sondaggio con il calcio arabo. Rimandando, forse in maniera definitiva, il suo ritorno nel calcio italiano e l’esordio in Serie A.