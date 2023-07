Megan Fox da impazzire: così è davvero illegale (Foto)

Megan Fox mette in mostra tutto il proprio splendore tramite i social. L’ultimo scatto pubblicato, infatti, è da far girare la testa

Megan Fox è più in forma che mai. La splendida attrice statunitense, infatti, si mette in mostra su Instagram, dove è seguita con grande interesse da oltre venti milioni di persone.

Nel corso degli anni la carriera di Megan è stata sempre un crescendo, portandola a diventare una figura molto importante nel mondo cinematografico. Il debutto sul grande schermo arriva nell’anno 2001, quando ottiene una parte nella pellicola “Holiday in the sun”. Poco dopo prende parte in svariate serie televisive, che aumentano ancora di più la sua notorietà.

La definitiva consacrazione, però, arriva con il film Transformers, dove ottiene il ruolo da protagonista interpretando Mikaela Banes. Sentimentalmente, dopo la rottura avvenuta pochi mesi fa, è tornata insieme al cantante di “Emo Girl” Machine Gun Kelly. La sua interpretazione nelle varie pellicole ha aumentato la sua popolarità, portando Megan ad essere una delle donne più seguite negli Stati Uniti. Sui social, infatti, i suoi follower la seguono con grande piacere, anche per via dei contenuti molto provocanti che posta con grande frequenza. A tal proposito, l’ultimo scatto ha lasciato tutti senza fiato.

Megan Fox è illegale, lo scatto infiamma i social: forme da urlo

Come già accennato, Megan Fox risulta essere una delle star più seguite nel mondo dei social network. Lo scatto pubblicato pochi giorni fa, infatti, ha completamente infiammato il suo profilo Instagram.

Nella foto in questione, possiamo ammirarla mentre è in posa su un albero con un costume a due pezzi di colore verde, che lascia intravedere un fisico praticamente perfetto. A scatenare i follower nei commenti, però, è un lato B da favola, che ha mandato in estasi tutti i fan più assidui.

Lo scatto ha ovviamente fatto il pieno di like e commenti, con il pubblico che non ha esitato a inondarla di complimenti nei commenti. I contenuti che Megan posta quasi nel quotidiano sono per la maggior parte da bollino rosso, e questo non fa che aumentare il desiderio di vedere nuovi scatti da parte dei suoi follower. In attesa di poterla nuovamente ammirare sul grande schermo, i fan restano in attesa di un nuovo e bollente scatto, che possa infiammare ancor di più queste afose giornate d’estate.