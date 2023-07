30 milioni per tre anni: così direbbe addio all’Inter

Di fronte a una offerta irrinunciabile è pronto a dire addio: sempre più vicino a lasciare l’Inter con il rammarico di non aver rispettato le aspettative

Il mercato dell’Inter è rimasto bloccato da po’ di tempo a causa dell’incredibile piega che sta avendo la questione Lukaku, con il belga che ha strizzato (e anche oltre, c’è un accordo…) l’occhio alla Juventus e il Chelsea più disposto a dialogare con la controparte bianconera che mette più soldi rispetto ai nerazzurri. Recentemente ad Appiano Gentile è arrivato il capitano della Germania U21 Yann Bisseck, mentre si attende l’addio di Andrè Onana al Manchester United.

Considerando che la società ha ceduto nomi importanti (si pensi a Brozovic e Dzeko), l’Inter ha la necessità di sistemare alcuni reparti in vista della prossima stagione. In mezzo al campo ha dato il benvenuto a Davide Frattesi, calciatore ambitissimo da molti club ma che ha scelto l’Inter per ultimare il processo di maturazione. Allo stesso tempo, l’attacco necessita di un nuovo interprete di peso, il solo Thuram chiaramente non basta, soprattutto alla luce dell’imminente addio di Joquin Correa, attrato da numerose sirene arabe.

Inter, Correa vicino all’addio

La separazione tra Correa e l’Inter è cosa ormai nota: l’argentino non ha convinto a Milano e i tifosi non si strapperebbero le vesti per una sua cessione considerando che possiede un buon valore di mercato.

L’ex Lazio e Sampdoria – 10 reti in 77 partite per lui da quando è approdato a Milano – in realtà avrebbe intenzione di dimostrare il proprio valore rimanendo in nerazzurro e rispettando gli altri due anni di contratto di cui dispone. Tuttavia, è l’Inter che non considera più cruciale il sudamericano.

Si sta cercando di capire il modo con il quale El Tucu dovrebbe lasciare l’Inter: nelle ultime ore è arrivato, e ha a che fare con la “solita” Arabia Saudita che sarebbe disposta a offrire al centravanti uno stipendio incredibile. Dalla Saudi Pro League, campionato saudita che bene o male tutti ormai conoscono, l’Al Shabab potrebbe tentare Correa con una offerta monstre di 30 milioni all’anno.

Trattativa ancora poco chiara ma se questi sono i presupposti l’argentino sarebbe disposto a fare pressioni sull’Inter per essere ceduto in Arabia Saudita. I nerazzurri, in forza del fatto che sono legati con l’ex Lazio da altri due anni di contratto, potrebbero chiedere ai sauditi di Riyad cifre non secondarie.

Negli scorsi giorni Correa aveva inviato segnali incoraggianti alla società dicendo di voler rimanere, ma è chiaro che l’irruzione del club saudita ha cambiato le carte: l’Inter a questo punto deve pensare necessariamente a un nuovo attaccante. E non sarà affatto facile.