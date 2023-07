Annuncio Pogba, ora non ci sono più dubbi: dove giocherà l’anno prossimo

Paul Pogba sembra aver sciolto i dubbi per il prossimo futuro, quanto emerso nelle ultime ore fa balzare dalla sedia i tifosi della Juve.

Il centrocampista francese è il grande osservato in casa bianconero, troppo scarso il suo apporto dopo il ritorno a Torino. Così, è Fabrizio Ravanelli ai microfoni di Tv Play – CM.IT a svelare qualcosa di importante sul conto della mezzala.

La storia di Paul Pogba avalla la teoria sui ritorni inefficaci e, guardando i numeri della scorsa stagione, lo dimostra in pieno. Per lui circa 170 minuti in campo ma un ricco contratto che ha portato alla media di 47mila euro incassato ogni 60 secondi: viaggia alla media di un calciatore che va in giocare in Arabia, o quasi.

La Juventus chiede risposte concrete e, in questa fase delicata anche per il bilancio, non può permettersi tali sfarzi. Tra dichiarazioni, attese in campo e delusioni dei tifosi, c’è una mossa bianconera che fa discutere, come anticipato da Fabrizio Ravanelli.

Pogba, svelato il suo futuro

L’ex attaccante bianconero segue da vicino ancora le vicende della Juve, è stato l’ultimo ad alzare la coppa dei campioni nel 1996. Obiettivo che ormai sembra anni luce, quel che conta per il prossimo futuro è di ridare quanto meno la voglia ai tifosi di guardare una squadra decente in campo. Come dichiarato da Fabrizio Ravanelli, proprio con un calciatore motivatissimo: Paul Pogba rimarrà alla Juve, ha parlato direttamente col francese.

Nella rivelazione fatta ai microfoni di Tv Play, l’ex attaccante ha così spiegato quale sia lo stato delle cose per il centrocampista francese: “Ho avuto la possibilità di parlare con lui, stavo andando via da Torino e ci teneva a salutarmi. Per lui ero un eroe quando giocavo ai tempi nell’Olympique Marsiglia. Mi ha detto che ha voglia di rimanere, speriamo possa trovare la giusta forma e continuità”.

Secondo Ravanelli, Paul Pogba ha tanta voglia di fare bene e riscattarsi, vuole dare un senso al suo bis alla Juventus, per ora discusso soprattutto per i tanti infortuni e per lo stipendio esagerato che ha incassato sinora. Il club bianconero avrebbe desiderato anche una richiesta di abbassamento di ingaggio, per ora si è “accontentato” del rientro – una settimana prima – alla Continassa. Pogba ha iniziato ad allenarsi prima di tutti, rinunciando a parte delle vacanze, rivederlo con continuità in campo sarebbe il desiderio di tutti i tifosi bianconeri.