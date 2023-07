Calciomercato: En-Nesyri sbarca in Serie A, bruciata la Juventus

Il mercato degli attaccanti è, come al solito, quello che attira maggiormente l’attenzione, ma mai come quest’anno è dinamico. Tante le squadre che hanno bisogno di una punta ed ora si prepara a sbarcare in Serie A En Nesyri direttamente dal Siviglia. Beffa per la Juventus, dal momento che era da tempo sul calciatore.

In Italia, ma anche in giro per l’Europa, sono tante le realtà che sono alla ricerca di un centravanti. Il Bayern Monaco, infatti, ha bisogno di una punta, al pari del Real Madrid, del Manchester United ed anche del Paris Saint Germain in caso di addio di Mbappè. I parigini sono da tempo su Dusan Vlahovic, la Juventus ne è consapevole e per questo da tempo si sta guardando attorno per individuare il suo erede. Tra i profili che più interessano c’è quello di En-Nesyri, che si prepara a sbarcare in Serie A ma non ai bianconeri, che dunque restano beffati.

Dal Siviglia alla Serie A, le ultime

Sono tante le squadre che cercano un attaccante, come detto anche in precedenza, in giro per l’Europa. La sensazione, in tal senso, è che alla fine si stia aspettando che si muova la prima pedina per far partire, poi, una sorta di effetto domino. Con diverse squadre che sono, in tal senso, spettatori interessati.

Come è noto, per il post Vlahovic la Juventus sta valutando anche En-Nesyri del Siviglia. Su di lui, però, stando a quanto raccontato da TuttoJuve, c’è anche la Roma, che ha bisogno di una punta dopo l’infortunio di Abraham e che sta riscontrando delle difficoltà per arrivare a Morata. Si tratta di un profilo che, come è normale che sia, piace tanto, ancor di più se si tiene conto del fatto che gli andalusi vivono una fase molto delicata dal punto di vista economico e finanziario.

En-Nesyri alla Roma, le ultime

Si tratterebbe, ovviamente, di una beffa per la Juventus, che ha bisogno di capire che piega prenderà la questione Vlahovic. Per il marocchino, nella stagione appena conclusasi, sono stati 18 i gol in 47 partite tra tutte le competizioni. In Liga ha faticato, ma in Europa da sempre i suoi numeri sono davvero impressionanti. E vediamo se con Mourinho riuscirà a completarsi ed a fare il salto di qualità.