Diletta Leotta, colpo di scena davanti a tutti: spunta la verità

Il tempo della gestazione è quasi finito. Tra poco meno di un mese Diletta Leotta darà alla luce la bambina concepita con Loris Karius

È come una clessidra che lentamente, ma inesorabilmente sta per terminare. Si tratta ormai di settimane, di giorni e poi Diletta Leotta, il principale volto femminile del giornalismo sportivo italiano, inviata di punta della piattaforma streaming DAZN, diventerà mamma. La cronista e conduttrice di origini siciliane darà alla luce una bambina, frutto della relazione con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius.

Una storia sbocciata all’improvviso durante una serata trascorsa in un locale di Londra all’inizio dello scorso autunno e diventata in una manciata di settimane la liaison più importante della vita di entrambi. E tra meno di un mese Diletta e Loris diventeranno genitori.

In attesa del giorno più emozionante della sua vita, Diletta Leotta per avvicinarsi all’evento senza perdere il ritmo del lavoro ha deciso di creare un podcast televisivo intitolato ‘Mamma Dilettante’, un talk show a cui hanno preso parte in qualità di ospiti figure femminili di rilievo del mondo dello spettacolo e della comunicazione che hanno già vissuto l’esperienza del parto e della maternità. E ascoltando i loro racconti, Diletta si è informata e ha chiesto consigli con l’intento di farsi trovare pronta al momento opportuno. Tra le ospiti più illustri Ilaria D’Amico, Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. E infine un’attrice e conduttrice molto amata dal pubblico come Vanessa Incontrada.

Diletta Leotta, la confessione in diretta di Vanessa Incontrata lascia tutti senza parole

Nel corso della conversazione peraltro avvenuta da remoto, Vanessa Incontrada ha rivelato alcuni dettagli della sua gravidanza. L’attrice italo-spagnola è infatti mamma di Isal, che oggi ha quindici anni, avuto dal compagno Rossano Laurini. Una storia che ad un certo punto sembrava giunta al capolinea. Nel corso dell’estate del 2022 la Incontrada confermò le indiscrezioni uscite su alcuni siti di gossip secondo cui la sua storia era entrata in una crisi profonda.

Nel rispondere a una domanda di Diletta Leotta, la Incontrada ha fatto capire come la liaison con Rossano Laurini abbia di nuovo ripreso forza e vigore. “Stiamo valutando se avere o meno un altro figlio. A me piacerebbe molto, ma avendo più di quarant’anni devo rifletterci bene“. Dunque, il matrimonio con il suo compagno è salvo tanto che si sta pensando a dare un fratello o una sorella al giovane Isal.