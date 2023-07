Dua Lipa, scollatura esagerata: da bollino rosso

Che Dua Lipa abbia un aspetto meraviglioso non è certo un mistero. Ma la sensazione è che stavolta si sia davvero superata: ecco perché

Dua Lipa è una delle artiste più famose in circolazione. Traguardi su traguardi a livello professionale, ma non solo. Anche tante foto che sui social vanno il giro del web in pochi minuti. Questo, sia per via della sua iconicità a livello musicale che per via della sua bellezza mozzafiato. Una combinazione che, negli ultimi anni, si è sempre rivelata vincente. Nel bene e nel male. Nonostante la sua giovane età ha una carriera che prosegue da decenni.

Il suo primo esordio con il grande pubblico è avvenuto addirittura all’età di 14 anni, quando sulle piattaforme apparve la cover di un brano parecchio famoso pubblicata proprio dalla diretta interessata. Da quel momento in poi, ogni sua singola realizzazione l’ha proiettata verso la totale ascesa musicale. Si può dire che il suo successo sia dovuto principalmente grazie a YouTube, che grazie alla sua viralità le ha permesso di farsi un nome fin dall’adolescenza.

Ha inoltre avuto il merito di cavalcare sapientemente l’onda mediatica che si è creata intorno alla sua immagine, dimostrandosi in grado di proseguire ad alti livelli uscita dopo uscita. Nata nel 1995, ha all’attivo ben tre album pubblicati in studio, tutti quanti di enorme successo. Ma i suoi fan riguardo ai motivi per i quali la seguono sono fortemente divisivi. Milioni di persone la seguono esclusivamente per la qualità della sua musica, la quale all’unanimità sembra ormai fuori discussione.

L’altra qualità che va ben oltre le doti canore è estetica. Un corpo mozzafiato che la cantante di origini kosovare-albanesi non si fa alcun problema a esibire sui social. Ed è anche per questo motivo, che tutti i suoi post divengono virali nel giro di poche ore. Se non addirittura minuti.

Dua Lipa fa ancora parlare di sé

L’ultimo scatto pubblicato da Dua Lipa ha fatto parlare di sé per l’ennesima volta. Una scollatura da paura, che ha contribuito ulteriormente ad innalzare le temperature estive già di per sé sopra ogni media tollerata. Ma lei probabilmente di questo dettaglio non ne era a conoscenza, e ha deciso ugualmente di pubblicare questo scatto.

Il vestito da sera apre la vista ad una scollatura esagerata, che ha letteralmente lasciato senza parole tutti i fan. I commenti come da pronostico sono tutti estremamente positivi. Non poteva essere altrimenti del resto.