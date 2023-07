Leeds ceduto: i nuovi scenari in Premier

La cessione del Leeds spiazza i tifosi del calcio inglese e non solo, l’ufficialità del cambio di proprietà è arrivata nelle scorse ore

Lo storico club britannico cambierà nuovamente proprietà, c’è la voglia di investire nuovamente su uno dei team che è stato sempre protagonista e con un seguito di pubblico importante.

Il 2023 del Leeds è stato abbastanza turbolento, i tifosi inglesi sono sempre più abituati a incredibili colpi di scena. La retrocessione in Premier ha rappresentato un duro colpo per l’ambiente, l’organico poteva sicuramente conquistare la permanenza nel torneo inglese, ma sono stati troppi gli errori di gestione compiuti nel corso del tempo.

Il Leeds ha ora un cambio di proprietà, qualcosa che era nell’aria ma solamente nelle scorse ore è arrivata la conferma. Una nuova ripartenza per gli inglesi, l’ex proprietario Andrea Radrizzani ha rilevato la Samp e si concentrerà solamente sul club doriano, con l’obiettivo di ritrovare ben presto la Serie A.

Leeds riparte, chi è la nuova proprietà

L’imprenditore italiano aveva il 56% delle quote del Leeds, cedute ora proprio per concentrarsi maggiormente sulla Sampdoria, salvata al suo destino e ora da rilanciare nel calcio italiano. Radrizzani ha ceduto le sue quote in assoluta tranquillità, il passaggio di consegne è avvenuto in maniera indolore e anche con il supporto della tifoseria. Il Leeds è in mano al gruppo americano 49ers Enterprises, che già possedeva il 44% delle quote del club.

Dunque, il pacchetto azionario verte ora interamente nelle mani dell’ambizioso gruppo americano, che spesso aveva sondato il terreno in Italia, vagliando così qualche investimento. Al momento, però… sarà solo il venditore del Leeds a rappresentare la nostra nazione, Raddrizzani ha così ceduto le quote al gruppo con i dettagli dell’affare che hanno portato alla svalutazione del club. infatti, la salvezza in Premier prevedeva un accordo per la cessione di 400 milioni di sterline, ora invece la quotazione – come riporta Calcio & Finanza – è stata stabilita intorno ai 170 mln.

La retrocessione in Premier abbatte il Leeds per la sua valutazione, toccherà ora al gruppo americano (anche con i soldi risparmiati) ricostruire una squadra subito pronta per l’accesso al mondo dorato della massima serie inglese. Ed è proprio questo l’augurio di Raddrizzani, festeggiare tra 12 mesi la promozione della sua Samp e del Leeds in Inghilterra: “Davvero un onore per me guidare il Leeds United negli ultimi sei anni e trascorrere così tanto tempo con i migliori tifosi del mondo. 49ers Enterprises sono partner fantastici da anni”.