Miss Claudia Ruggeri è una sirena: acque incandescenti

Acque bollenti: Miss Claudia Ruggeri è una vera sirena. L’ultima suo scatto manda in estasi i suoi fan e follower

Siamo abituati ad ammirare le sirene solo sul grande e piccolo schermo, nelle trasposizioni cinematografiche delle favole o in commedie romantiche come ‘Splash-Un sirena a Manhattan‘, cult movie con protagonisti il Premio Oscar Tom Hanks e la biondissima Daryl Hannah.

Creature mitologiche o fantastiche, le sirene non sono reali e, pertanto, a differenza di quanto avviene sul grande schermo, non è possibile imbattersi in una di loro. O, almeno, è quello che pensavano anche gli utenti del web e dei social network prima di ammirare, estasiati, l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram da Claudia Ruggeri, la ‘Miss Claudia’ del popolare game show ‘Avanti un altro’.

La prorompente ex cognata di Paolo Bonolis (è sposata con il fratello dell’ex moglie, Sonia Bruganelli, del popolare conduttore televisivo di Mediaset) si è fatta immortalare nell’ultimo scatto in una posa che ha lasciati tutti a bocca aperta.

Miss Claudia Ruggeri, una sirena o una Venere?

In vacanza a Belvedere Marittimo, la showgirl ed ex modella ha pensato bene di immergersi nelle cristalline acque che bagnano la suddetta località turistica per rinfrescarsi.

Ebbene, Miss Claudia, occhiali da sole nei capelli, un succinto bikini nero come outfit e sguardo ammiccante, è, come una vera sirena, immersa per metà in acqua. Seppure sdraiata in acqua, la metà del suo meraviglioso corpo che emerge basta per mandare al settimo cielo i suoi follower e per far ricredere quanti sono convinti che le sirene non esistano.

Dunque, dopo quest’ultima foto di Miss Claudia Ruggeri credete ancora che è possibile ammirare una sirena solo sul grande schermo? No, si può ammirare una sirena anche su Instagram, nello specifico sul profilo di Miss Claudia Ruggeri.

Tuttavia, proprio per la sua posa, la showgirl è anche una Venere che emerge dalle acque del mare. A metà tra la sirena e la Venere botticelliana, la quasi quarantenne Claudia (è nata a Roma il 22 ottobre del 1983) sbaraglia la concorrenza delle sue più giovani rivali.

D’altra parte, i suoi follower non hanno dubbi: la più bella e conturbante dei social network è proprio lei, l’ex supplente e poliziotta di ‘Avanti un altro’. A conferma, lo scatto di cui sopra è stato inondato di ‘like’, complimenti e commenti entusiastici da parte dei suoi follower.

Insomma, a distanza da quasi 20 anni dal suo debutto in tv, nel 2004 nel contenitore domenicale della Rai, ‘Domenica in’, Miss Claudia Ruggeri non smette di mandare in estasi i suoi fan. D’altronde, che sia una supplente, una poliziotta, una Miss o una sirena, Claudia Ruggeri è sempre di una bellezza da mozzare il fiato.