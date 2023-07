Morata al centro del mercato: interviene la moglie

Diviso tra Inter e Roma, il futuro di Morata a breve dovrà essere chiarito. Nel frattempo, la moglie ha rilasciato un’intervista

Alvaro Morata, attaccante spagnolo attualmente in forza all’Atletico Madrid, sembra essere determinato a tornare in Italia e le due squadre di Serie A che stanno attualmente lottando per assicurarsi le sue prestazioni sportive sono la Roma e l’Inter.

Tuttavia, sembra che la decisione finale potrebbe dipendere dalla volontà della sua moglie, Alice Campello. I due si sono incontrati nel 2016 ed in sette anni hanno costruito una famiglia insieme, avendo quattro figli. Alice, una ragazza veneta, ha seguito Alvaro in Spagna, a Torino e in Inghilterra, dimostrando un grande sostegno alla sua carriera calcistica. Ora, accoglierebbe con entusiasmo un ritorno in Italia: o nella città del loro primo appuntamento ossia Milano oppure Roma, la città che entrambi hanno nel cuore.

Nonostante l’importanza della sua figura nel mondo dello spettacolo e della moda, la Campello ha sempre dimostrato grande riservatezza riguardo alla sua vita privata, soprattutto in periodi delicati come questo in cui si sta prendendo una decisione importante riguardo al futuro di Alvaro. Nonostante ciò, alcune settimane fa, ha rilasciato un’intervista a “Hola”, una rivista spagnola dedicata all’area moda.

Morata in bilico tra Roma e Inter: ecco le parole della moglie

Nell’intervista, Alice ha parlato con affetto della Spagna, ammirando il cibo, il clima e la moda del paese. Ha, inoltre, dichiarato che le persone sono amichevoli e affettuose.

La famiglia Morata ha anche costruito una casa a Madrid con molta cura, dimostrando il loro legame con la Spagna. Al termine della carriera calcistica di Alvaro, infatti, non è improbabile che i due vadano a vivere proprio a Madrid. Pertanto, sembra che la scelta di lasciare eventualmente l’Atletico Madrid non abbia nulla a che fare con la famiglia, poiché la Spagna è diventata una parte importante delle loro vite.

I motivi che spingono Alvaro a cercare una nuova squadra sembrano essere puramente professionali, poiché l’attaccante desidera giocare un ruolo da protagonista nella squadra che sceglierà. L’eventuale ritorno di Alvaro Morata in Italia sarebbe un evento molto atteso dai tifosi italiani, in particolare dai sostenitori delle compagini che stanno lottando per averlo, come la Roma e l’Inter. La sua esperienza calcistica, la sua abilità e la sua mentalità vincente sarebbero un’aggiunta preziosa per qualsiasi squadra.

Nonostante la decisione sia ancora in sospeso, ciò che è certo è che la presenza di Alice Campello accanto a lui supporterà e accompagnerà il suo cammino, ovunque decida di giocare. La decisione finale, quindi, non riguarderà solo il calcio, ma anche l’amore, la famiglia e il legame tra Alvaro e Alice. I tifosi di Alvaro Morata dovranno attendere ancora un po’ prima di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera calcistica e quale città italiana diventerà la nuova casa per lui e la sua famiglia.