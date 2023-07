Pogba, futuro svelato: “Mi ha detto che…”

Nuove indiscrezioni sul futuro del francese Paul Pogba, centrocampista della Juventus: le dichiarazioni arrivano da un grande ex bianconero

Inutile rimarcare quanto i tifosi della Juventus rivoglino indietro quel Paul Pogba che, nel modo più dominante possibile, riusciva a comandare da solo un centrocampo dando l’impressione di compiere il minimo sforzo. Il francese è tornato nella sua amata Torino ma tra infortuni e ricadute ha giocato una manciata di minuti.

La stagione 2023/2024 sarà quella della svolta? Gli permetterà di tornare a diventare decisivo e imprescindibile in mezzo al campo? Domande queste che ballonzolano nella mente dei tifosi bianconeri ma che non conoscono risposta. Pogba è stato uno dei primi a tornare al centro di allenamento della Continassa, lo scorso 1° luglio, segno della sua volontà di recuperare dall’infortunio e mettersi alle spalle lo scorso, maledetto, anno.

Ma dopo quel suo discusso viaggio in Arabia Saudita i dubbi permangono: rimarrà davvero in bianconero o dovremo aspettarci un tradimento dell’ultimo minuto?

Juventus, futuro Pogba: parla Ravanelli

C’è da dire che al netto de pochissimi minuti giocati la passata stagione, l’amore dei tifosi verso Paul Pogba non è mai mancato, anzi per certi versi è aumentato malgrado infortuni e stop dell’ultimo minuto. Il francese tornò a Torino un anno fa con tutte le aspettative del mondo: voleva ripagare gli sforzi che la Juventus fece per ingaggiarlo dopo aver chiuso la lunga parentesi Manchester United.

Così non è stato e Pogba ha dovuto subire altri stop e impedimenti fisici a causa di una condizione generale sempre più precaria. Quest’anno tuttavia le cose sembra andare su binari diversi. Lo conferma uno che il mondo Juve, e lo stesso Pogba, lo conosce bene, ossia Fabrizio Ravanelli.

L’ex attaccante bianconero, intervistato da TvPlay, ha voluto confermato la voglia del francese di voler tornare in carreggiata il prossimo anno mettendosi alle spalle quello precedente: “Pogba? Mi ha detto che vuole rimanere a tutti i costi“, afferma Ravanelli confermando le impressioni dei tifosi che si sono fatte tali quanto lo scorso 1° luglio il francese fu il primo a tornare alla Continassa per allenarsi e recuperare dai guai fisici.

Il centrocampista inoltre si sente in debito con la società e i tifosi bianconeri, visto anche il suo ingaggio importante da 7 milioni che l’anno scorso è pesato tantissimo sulle casse societarie. Quindi le motivazioni non gli mancano affatto.