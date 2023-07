Calciomercato, è fatta per il ritorno di Umtiti: sta firmando

Dopo la rescissione col Barcellona Samuel Umtiti è diventato un’opportunità di mercato per tantissime squadre in giro per l’Europa. Rinato a Lecce nella passata stagione, il difensore francese nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi club, che hanno fatto di tutto pur di convincerlo per sistemare il proprio reparto arretrato.

Le opzioni sul tavolo erano dunque tante, ma Umtiti si è preso tutto il tempo necessario per prendere la decisione migliore per il proseguo della sua carriera ed evitare un Barcellona 2.0. Fra le tante, alla fine, l’ex difensore del Lecce ha optato per un clamoroso ritorno, di cui tanto si era parlato ma che mai nessuno avrebbe immaginato potesse consumarsi.

Calciomercato, c’è il ritorno di Umtiti: le ultime

Importanti ma soprattutto definitive novità arrivano in merito al futuro di Samuel Umtiti in questo calciomercato, che dopo tante chiacchiere ha finalmente messo una volta e per tutte un punto sul proseguo della sua carriera. Dopo l’esperienza a Lecce il difensore francese è stato notevolmente rivalutato, cosa che gli ha permesso di svincolarsi dal Barcellona e mettersi sul mercato come free agent.

La risposta ricevuta è stata particolarmente importante, anche perché nel corso di queste settimane tantissime squadre, top e non, hanno contattato l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità di un suo trasferimento. Fra questi figuravano club come l’Inter, che alla fine hanno dovuto lasciare l’ultima parola ad Umtiti che si è preso tutto il tempo necessario per prendere la decisione più adatta per il proseguo della sua carriera.

Il nome del francese è stato dunque accostato alle difese di tantissimi club, ma alla fine al cuor non si comanda e, stando alle ultime notizie, Samuel Umtiti ha deciso di tornare in Ligue 1 in questo calciomercato. L’ipotesi Serie A è rimasta viva fino all’ultimo, ma la voglia di tornare a giocare in patria, lì dove è diventato grande, è stata troppo più forte.

Niente Serie A per Umtiti, torna in Ligue 1: ecco dove

Ora sembra essere cosa praticamente certa: Samuel Umtiti tornerà a giocare in Ligue 1 dopo quasi 10 anni. Tanti club francesi nel corso di queste settimane hanno chiesto informazioni per il difensore ex Lecce, ma alla fine chi ha avuto la meglio è stato il Lille di Paulo Fonseca.

L’ex allenatore della Roma è stato decisivo nella scelta finale di Umtiti, visto che gli è stato promesso un ruolo da protagonista nella formazione dei Les Dogues dopo l’addio di capitan José Fonte.

Umtiti al Lille: visite mediche okay, a breve la firma

Samuel Umtiti sta per firmare un contratto con il Lille, finito quinto nello scorso campionato di Ligue 1 e già qualificato alla fase a gironi di Conference League. L’ufficialità di questo colpo è attesa già nelle prossime ore, dato che il difensore francese avrebbe già svolto, con esito positivo, le visite mediche col club piccardo.