Elisabetta Gregoraci, la maglia è trasparente: visione da sogno

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di essere la presentatrice più ammirata dell’estate: l’ultima volta in tv ha sconvolto tutti

Grande successo lavorativo e sentimentale per Elisabetta Gregoraci, che dopo aver interrotto la sua storica relazione con l’imprenditore Flavio Briatore sembra stia godendo di una vera e propria seconda giovinezza. Dopo gli anni passati accanto all’ex manager di Formula 1, dal quale ha avuto anche il suo primo e unico figlio, la showgirl sembra ora avere occhi solo per la sua nuova fiamma.

Il suo nome è Giulio Fratini, ha 31 anni e di mestiere anche lui fa l’imprenditore. Solo che i suoi investimenti principali appartengono al settore immobiliare, specialmente per quanto riguarda gli hotel. Insomma, tra i due sembra essere scattata a tutti gli effetti la scintilla. Quella che doveva essere una semplice liaison si è invece trasformata in qualcosa di più significativo.

A fare luce sulla loro relazione sono stati gli esperti in materia, che li hanno colti in flagrante mentre organizzavano la loro fuga d’amore. I due stanno ora insieme da qualche tempo e sembrano piuttosto affiatati, lui sembra aver dato nuove energie alla Gregoraci che in questo periodo è apparsa in televisione più spumeggiante che mai. Mostrandosi come al solito in tutta la sua simpatia e bellezza.

Elisabetta Gregoraci conquista tutti: è ancora lei una delle regine del piccolo schermo

Altro successo televisivo per la Gregoraci che ha allietato l’estate di una parte degli italiani con la trasmissione musicale Battiti Live, programma dedicato agli artisti del mondo vera e propria colonna sonora di questo periodo. Il pubblico, oltre ad essere rimasto incanto delle esibizioni dei cantanti, è anche rimasto a bocca aperta quando ha visto la showgirl in un abito trasparente che ha lasciato davvero poco spazio alla fantasia.

La calabrese classe 1980 ha da poco festeggiato e superato i quarant’anni ma ha sempre dimostrato di provare grande passione per la forma fisica ed è per questo che la presentatrice non perde mai occasioni per fare un po’ di esercizio e per mantenersi in forma. I risultati si sono visti tutti durante il suo ultimo ingresso in scena. Insomma, che Briatore si metta l’anima in pace, ormai la bellezza calabrese è tutta per il suo nuovo compagno. Chissà cosa il futuro riserverà alla nuova coppia del momento.