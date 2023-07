Diritti tv Serie A, quando è fissata la nuova Assemblea

Per quanto concerne l’atavica questione sui diritti tv della Serie A, finalmente c’è una nuova data all’orizzonte. Ecco quando sarà

Smaltita la questione dei diritti tv, finalmente la Serie A potrà procedere con il suo regolare avvio. Ma quando accadrà questo momento? Gli addetti ai lavori hanno atteso parecchie settimane, prima di rendere nota la data ufficiale in cui l’incontro definitivo avrebbe avuto inizio. C’è chi ha sempre sospettato e temuto che ciò non sarebbe avvenuto in tempi celeri, ma per fortuna così non sarà. A breve si avranno finalmente maggiori delucidazioni riguardo ciò.

La ripartizione dei diritti televisivi è una questione molto importante per ogni campionato. Da questo derivano infatti gli introiti delle squadre coinvolte, degli sponsor che rappresentano e sostengono i club e via discorrendo. Insomma, una buona fetta del budget attuale e futuro dipende da questo. Gli addetti ai lavori prossimamente si riuniranno in una conferenza virtuale, sperando che si giunga ad un accordo comune entro i tempi prestabiliti, così da limare le ultime questioni prima di stipulare l’accordo finale. Ogni anno è un calvario, ma questa volta ci si augura diversamente.

Chi di dovere ha rilasciato un prezioso comunicato a riguardo, che elenca al suo interno le modalità con cui questo incontro si potrà verificare. Nel prossimo paragrafo si avrà modo di saperne finalmente di più.

Diritti tv: quando si terrà l’incontro?

Ecco cosa recita il comunicato emanato in via ufficiale riguardante la famosa questione dei diritti tv, di importanza cruciale per la Serie A che verrà a breve.

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari – si legge nel comunicato -, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per Mercoledì 26 luglio 2023 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto-Regolamento) alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione“.

Al netto di quanto appena visto, verranno discussi vari argomenti. La seconda convocazione riguarderà infatti numerose tematiche, tra cui le licenze betting e streaming da rispettare durante la stagione. Più varie ed eventuali che richiederanno per forza di cose del tempo.

Finalmente si è giunti dunque ad un compromesso, la cui data di fine corrisponderà al 26 luglio. La Lega si riunirà dunque in assemblea per parlare degli argomenti citati, sperando che la ripartizione dei diritti televisivi questa volta avvenga senza il marasma degli anni precedenti. Una speranza forse fortemente utopistica, ma in cui è ancora lecito sperare.