Georgina Rodriguez regala borse firmate su Instagram: figuraccia in rete

Georgina Rodriguez è ancora protagonista, questa volta per un’incredibile gaffe che la porta ad essere criticata un po’ in tutto il mondo

La signora Ronaldo ne combina un’altra sul web, e probabilmente lo stesso CR7 non l’ha presa molto bene. I tifosi sono sempre più basiti da quando accade, l’influencer si caccia continuamente nei guai.

Le polemiche non mancano mai per le wags famose, in alcuni casi se le vanno proprio a cercare. Georgina Rodriguez vuole sempre mantenere alta l’attenzione su di lei, ma su Instagram ha rimediato una sonora figuraccia che sta diventando virale.

La showgirl transitata anche per il festival di Sanremo ha rimediato le critiche del suo vasto pubblico, per una volta sono tutte contro il suo gesto. Quella che voleva essere una pubblicità gratuita, si è rivelata invece una sorta di boomerang per lei.

Le borse mettono Georgina nei guai

Tutto parte da un contest lanciato da Georgina, che vuole essere sempre al centro dell’attenzione su Instagram, a volte anche in maniera inopportuna. Dopo aver mostrato la sua perenne vita in vacanza, tra barche, foto in spiaggia e shopping nel lusso più sfrenato, la signora Ronaldo aveva lanciato un contest sul suo profilo regalando in una lotteria parte delle sue borse super griffate. Fin qui nemmeno nulla di strano, finché non ha regalato una Birkin di Hermes firmata: un dono ai fan proprio a poche ore dalla morte dell’attrice anglo-francese.

Una gaffe pesante, arrivata proprio a ridosso della morte di Jane Birkin, una delle donne più rivoluzionarie d’Europa, da tempo malata e scomparsa nella sua casa di Parigi. Si è scatenato un polverone non indifferente nei confronti di Georgina, ed è facilmente immaginabile: il gesto di fare beneficenza con le borse regalate… le si è ritorto contro e in maniera del tutto inaspettata. I suoi 50 milioni di followers sono rimasti basiti da quanto fatto.

La gaffe, come sottolinea As, ha assunto dei contorni ben delineati. Molti i fan che l’hanno accusato di farsi pubblicità alle spalle della paladina della rivoluzione sessuale, mettendosi in mostra per ego. Hanno rinfacciato alla Rodriguez di non conoscere la storia di Jane Birkin, uno dei personaggi più influenti in campo femminile e che questa mossa pubblicitaria poteva essere senza dubbio evitata. Georgina però guarda avanti, il suo obiettivo – come rivelano i media esteri – è di conquistare sempre più copertine platinate.