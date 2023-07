Selfie rovente: Cecilia Rodriguez lascia tutti a bocca aperta

Cecilia Rodriguez a suon di scatti sui social infiamma l’estate: l’ultimo selfie mette in risalto tutto il suo fascino esplosivo

La bellezza e l’eleganza di Cecilia Rodriguez non tradiscono mai e ormai sono entrate a far parte a pieno titolo della nostra quotidianità, sotto forma di appuntamento pressoché irrinunciabile con gli scatti sui suoi profili social. La modella e showgirl argentina è davvero splendida e non perde occasione per confermarcelo.

La 33enne si è imposta in maniera definitiva negli ultimi anni come una delle presenze di spicco del mondo dello spettacolo e non solo. Da parecchio ormai non si fa riferimento a lei solamente come ‘la sorella di Belen‘, ma si guarda a lei in prima persona come una delle principali icone dei giorni nostri in termini di classe e sensualità. Non per caso, oltre a confermarsi tra le showgirl più apprezzate e richieste, è anche un volto acclamatissimo e assai conteso dai principali brand come testimonial.

Anche in questo 2023, Cecilia è sempre sulla cresta dell’onda. E dopo un anno di impegni assai intensi da tutti i punti di vista, adesso può finalmente tirare il fiato e rilassarsi. Lo sta facendo, come tanti vip in vacanza, scegliendo una meta di grande richiamo, con scatti sul suo profilo Instagram che sono già un cult.

Cecilia Rodriguez, il riflesso nello specchio toglie il respiro: bikini da paura, che visione

Cecilia si trova, insieme al suo Ignazio Moser, in quel di Mykonos. La coppia dunque si è unita a diversi vip che in questo periodo si trovano sull’isola greca celebre per i suoi divertimenti, ma anche per i suoi paesaggi da favola e per il suo mare cristallino. E immediatamente, Cecilia è riuscita ad attirare l’attenzione, in forma smagliante come al solito.

Le sue pose in costume sono un capolavoro e in particolare questa, con un selfie davanti allo specchio. E’ il primo scatto di un post con diverse immagini suggestive dei momenti di vacanza di Cecilia e Ignazio, inevitabilmente tutti si concentrano su quello, ammirando il bikini favoloso e incontenibile della showgirl, nonché lo slip che fa la sua comparsa, in maniera maliziosa, al di sotto degli shorts. Per i suoi oltre 4 milioni e 700 mila followers di Instagram, è festa grande. Piovono gli applausi per Cecilia, sotto forma di tanti commenti di incoraggiamento e di like.