Vieri, tutte le ex in Sardegna: il retroscena

Le ex compagne del noto bomber bolognese Christian Vieri hanno condiviso una parte delle proprie vacanze in Sardegna: spunta il retroscena

Il calcio italiano sta attraversando uno dei periodi più complicati di sempre e questo ormai è sotto gli occhi di tutti. La nazionale maggiore, tolta la meravigliosa parentesi legata all’ultimo Europeo, non si è qualificata per due volte consecutivamente al Mondiale, mettendo a referto dei fallimenti che hanno generato, inevitabilmente, ferite più che profonde.

Nonostante il risultato a dir poco negativo, però, il commissario tecnico Roberto Mancini non è assolutamente intenzionato ad abbandonare la nave azzurra. L’allenatore di Jesi è a caccia di riscatto, anche se parecchi tifosi continuano a chiedere a gran voce il suo esonero. Oggi la scelta dei giocatori per il tecnico ex Inter non è affatto semplice e scontata. Bisogna trovare in fretta nuove risorse, poiché nella squadra mancano dei punti di riferimento.

E il reparto che preoccupa maggiormente, in tal senso, è l’attacco. Ciro Immobile a parte, che comunque in nazionale ha spesso deluso le aspettative, non vi sono altre pedine dal pedigree un po’ più rilevante. Ciò, ovviamente, rappresenta un problema grave da dover gestire e risolvere e va decisamente in controtendenza rispetto alla tradizione dell’Italia.

Il nostro paese, infatti, ha potuto contare sull’apporto di grandissimi attaccanti in passato. Nella categoria in questione, tra gli altri, rientra pure Christian Vieri, considerato da molti uno dei centravanti più forti della sua generazione. Nel corso della sua strepitosa carriera, ha militato nelle fila di ben tredici squadre, vestendo pure maglie alquanto prestigiose come quelle di Inter, Juventus, Atletico Madrid e Milan.

Insomma, Vieri è stato un vero e proprio bomber all’interno del rettangolo verde di gioco, ma anche fuori dal campo. Tant’è che di frequente si è parlato della vita sentimentale del classe ’73, abbastanza movimentata. Adesso è felice insieme a Costanza Caracciolo, però prima della showgirl di origini siciliane Vieri ha avuto altre avventure amorose con donne davvero splendide.

Elisabetta Canalis e Melissa Satta insieme in vacanza: la rivalità tra le ex di Vieri è un ricordo

In particolare, per chi non ne fosse già a conoscenza, tra le conquiste di ‘Bobo’ spiccano Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Come raccontato dal settimanale ‘Chi’, le due ex veline hanno passato una parte delle proprie vacanze insieme in Sardegna, in compagnia dei rispettivi fidanzati e figli.

Non è un caso, visto che entrambe sono nate e cresciute in terra sarda. La Satta, dal canto suo, si trova nel pieno della storia d’amore col campione di tennis Matteo Berrettini, mentre Elisabetta Canalis ha intrapreso una nuova relazione con il trainer di kickboxing Georgian Cimpeanu.

Le showgirl si conoscono da tanti anni, ma tra di loro non c’è stato feeling a prima vista, anzi. In passato si parlò di una rivalità accesa ed è servito tempo per creare quello che oggi dà la netta sensazione di essere un bel rapporto di amicizia e solidarietà. In poche parole, Elisabetta e Melissa si sono lasciate alle spalle la storia in comune con Christian Vieri e ora il loro legame è più intenso che mai.