Una Big è nei guai, rottura del crociato e 6 mesi di stop

Brutte notizie per una big, trovatasi nei guai per via della rottura del crociato e 6 mesi di stop per un infortunio, ecco di chi si tratta…

Deve ancora iniziare la stagione, eppure qualche grande squadra si vede costretta a rinunciare ad uno degli elementi fondamentali della rosa, comportando alla stessa una grossa lacuna, anche se il calciomercato in corso potrebbe dare una mano in tal senso.

A farne le spese è stato il Chelsea, mentre il giocatore in questione è Wesley Fofana, giovane difensore francese, acquistato dai londinesi la scorsa stagione, ma mai resosi protagonista in questo suo periodo ai Blues, anche a causa dei persistenti problemi fisici.

Dovrà aspettare l’inizio del 2024 per poter rivedere i campi da gioco, nel frattempo per il centrale difensivo si prospettano mesi difficili, in cui dovrà recuperare dall’ennesimo guaio fisico a cui è stato suo malgrado coinvolto.

Rottura del crociato: 6 mesi di stop per lui

Una carriera nella quale il classe 2000 prometteva bene sin dai suoi esordi, cresciuto nel Saint Etienne, laddove ha poi avuto modo di giocare le prime partite a livello professionistico, prima dell’approdo a soli 19 anni nel Leicester.

Il suo approccio in un campionato molto selettivo come la Premier League si è poi rivelato a dir poco lusinghiero, anche se la sua seconda stagioni tra le Foxies iniziò nel peggiore dei modi, vista la frattura al perone, costringendolo a stare fermo per 7 mesi, ma nonostante il lungo stop, arrivò per lui l’occasione di una big come il Chelsea. Con la nuova proprietà, i Blues non hanno badato a spese per averlo nella propria rosa, acquistandolo ad una cifra record di circa 80 milioni di euro.

Doveva formare con Koulibaly una coppia di centrali di altissimo livello, ma la sua prima annata a Londra non si è rivelata fortunata, tra le prestazioni della squadra ben al di sotto delle aspettative, oltre al problema al ginocchio riscontrato lo scorso ottobre.

Nel giro di due anni si è abbattuto per Wesley Fofana il terzo grave infortunio: in una nota ufficiale pubblicata dal Chelsea, il giocatore ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio, un guaio fisico per cui un calciatore di consueto salterebbe 6 mesi, si tratterebbe in tal caso di oltre metà stagione. Compirà 23 anni il prossimo dicembre, ma per il giovane difensore iniziano ad essere preoccupanti i lunghi stop, sperando possa terminare una volta per tutte il suo calvario.