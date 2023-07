Inter sotto assedio: Lautaro Martinez subito

Il futuro di Lautaro Martinez può tornare in forte discussione: l’addio del ‘Toro’, subito, inizia a riprendere quota

Dopo un’annata quasi perfetta, ‘macchiata’ solo dalla deludente sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, in casa Inter l’attenzione è tutta rivolta all’attuale sessione estiva di calciomercato. Ed i cambiamenti, tra entrate ed uscite, sono già stati molteplici.

Al netto della meritata conferma di Acerbi, in difesa molto è già cambiato. Perchè sia Onana – finito per oltre 50 milioni di euro al Manchester United – sia Handanovic hanno ufficialmente lasciato l’Inter. La caccia al nuovo portiere è apertissima, piace Sommer del Bayern Monaco, ma non solo. Ed intanto Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio hanno salutato la tifoseria meneghina a scadenza contrattuale. La rivoluzione disegnata da Marotta e Ausilio ha toccato, poi, pure il centrocampo. Con Gagliardini via a zero e Marcelo Brozovic in Arabia Saudita, all’Al-Nassr.

Infine l’attacco che ha visto la partenza di Dzeko, adesso di proprietà del Fenerbahce, e l’intricatissimo ‘caso’ Lukaku. Il belga, dopo i discutibili contatti con le grandi rivali Milan e Juventus, ha visto chiudersi definitivamente le porte di Appiano Gentile. Ma adesso, ciò che rischia di preoccupare seriamente la società di Steven Zhang, è il futuro di Lautaro Martinez. Il legame dell’argentino con la squadra nerazzurra è fortissimo, reso ancora più saldo dalla decisione – più che probabile nelle prossime settimane – di affidare la fascia di capitano al ‘Toro’ dopo le tante partenze.

Una nuova gerarchia col numero 10 davanti a tutti: attenzione, però. Non è affatto detto che il suo futuro non possa essere lontano dalla ‘Beneamata’. Una suggestione, un’idea possibile che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane vedrebbe un top club spagnolo pronto a fare follie per il centravanti campione del Mondo.

Lautaro-Inter: addio ad una condizione

Non l’Atletico Madrid nè il Barcellona, che negli anni scorsi (prima del rinnovo firmato fino al 2026) avevano provato in ogni modo a convincere Marotta a cedere il gioiello classe 1997. Adesso l’attenzione è tutta rivolta verso il Real Madrid. Non è affatto un mistero che Florentino Perez abbia una sola grande priorità per quest’estate: Kylian Mbappè.

Un’operazione comunque molto difficile, visto che il francese ha ancora un anno di contratti col PSG che pare poco propenso a fare sconti alle ‘Merengues’. Ed è così che, nel caso la situazione legata all’attaccante transalpino non dovesse sbloccarsi, i ‘Blancos’ potrebbero tornare su Lautaro. Ci avevano provato pure loro, ma senza successo, nei mesi scorsi. La volontà dell’Inter, però, era e rimane la medesima: Lautaro Martinez non si muove. La cessione della punta, che nell’ultimo anno ha messo a segno ben 28 gol e firmato 11 assist in 57 presenze complessive, potrebbe prendere forma solo nel caso in cui arrivasse una proposta davvero folle a far titubare l’Inter.

Solo ed esclusivamente in uno scenario del genere, Zhang potrebbe traballare ed eventualmente valutare la partenza della sua stella più luminosa. Molto, dunque, dipenderà da Mbappè: ma non è da escludere che il Real, alla fine, torni alla carica per Lautaro Martinez.