Dieci milioni cash, Pirlo lo strappa alla Juve

Andrea Pirlo interviene nel mercato della Juve, c’è un calciatore che a sorpresa può seguire il neo tecnico della Sampdoria

I doriani potrebbero investire proprio con la società bianconera, non manca di certo la voglia di mettere a segno qualche colpaccio. La nuova proprietà punta su un talento della Juve come simbolo per il prossimo futuro.

La rinascita doriana passa attraverso un nuovo modo di guardare alla società, partendo dalla dirigenza e arrivando al nuovo allenatore. Andrea Radrizzani è ambizioso, ha ceduto il Leeds nei giorni scorsi proprio per concentrarsi meglio sulla Sampdoria, la promozione in Serie A è l’obiettivo della prossima stagione.

Da raggiungere con Andrea Pirlo, tecnico alla ricerca di un rilancio e che guarda con fiducia ancora all’ex Juve. C’è un calciatore che può raggiungere presto Genova, un elemento in grado di cambiare decisamente gli equilibri della squadra.

Dalla Juve alla Samp, le ultime

I doriani stanno già facendo un buon mercato, cercando elementi di esperienza e soprattutto qualche giovane che possa spostare davvero le carte in tavola. La Samp investirà sui talenti, da mandare subito in campo in cadetteria, dandogli così sin da subito un carico di responsabilità.

In questo caso, si va quasi sul sicuro, prendendo un giovane talento bianconero che già nella scorsa stagione ha avuto un buon minutaggio: Soulè è cercato dalla Samp, potrebbe essere l’uomo giusto per i blucerchiati.

L’argentino è l’ultima ipotesi per aumentare la fantasia dei liguri, Pirlo è incuriosito dall’avere uno degli ultimi trequartisti a giocare nel campionato italiano. Ha caratteristiche particolari, gioca spesso un calcio tutto suo ed ha colpi speciali nel suo repertorio, messi in mostra soprattutto nelle competizioni giovanili. Soulè vale 10 milioni, difficile come possa raggiungere altre mete – se non quelle italiane – prossimamente, il destino può riservargli un’esperienza in una piazza calda come quella della Samp.

Matias Soulè alla Sampdoria, la Juve sarebbe intenzionata a cederlo definitivamente per quella cifra. Una plusvalenza reale e concreta, si era parlato di un interessamento del Feyenoord, ma difficilmente gli olandesi avrebbero investito 20 milioni sul ragazzo argentino. La Samp di Pirlo sembra maggiormente propensa, potrebbe comprarlo e poi concedere ai bianconeri anche una recompra nel futuro. Soulè nella scorsa stagione ha giocato 21 gare stagionali con un gol in prima squadra (proprio contro la Samp), alternandosi anche con l’under 23. La Serie B potrebbe essere il terreno giusto per renderlo un calciatore completo e concreto.