Calciomercato Inter, colpo tra i pali: arriva il campione del mondo

L’Inter vuole chiudere il prossimo colpo in porta. C’è urgenza di chiudere nuovi innesti tra i pali: Inzaghi sarà accontentato, arriva subito

L’affare è in dirittura d’arrivo in casa nerazzurra. La dirigenza dell’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per chiudere subito un colpo in porta: l’annuncio è arrivato direttamente dal Sudamerica con un forte interesse da parte della squadra milanese.

La vittoria della Champions è stata così vicina per l’Inter perdendo soltanto in finale contro la corazzata del Manchester City guidata da Pep Guardiola. Ora i nerazzurri intendono provarci, ma c’è bisogno di un profilo da urlo tra i pali dopo l’addio eccellente di Andrè Onana, volato al Manchester United per una nuova avventura da sogno nella sua carriera. Con i tanti milioni incassati dalla sua cessione, l’Inter partirà subito all’assalto del nuovo portiere nerazzurro. Il tempo stringe con l’inizio ufficiale della nuova stagione che è sempre più vicino: ora l’Inter dovrà forzare le dinamiche di calciomercato per mettere a segno un colpo da urlo per accontentare subito Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, chiusura immediata: Inzaghi accontentato

I nerazzurri sono volati in Giappone per affrontare una tournee suggestiva in maniera tale da prepararsi alla grande in vista dell’inizio ufficiale della prossima stagione. L’Inter vogliono partire al massimo della forma per non replicare la stagione dello scorso anno con numerosi passi falsi in campionato.

Come svelato dal giornalista dell’emittente argentina TyC Sport, Gaston Edul, l’Inter avrebbe formulato un’offerta da 15 milioni per Emiliano Dibu Martinez. Al momento l’Aston Villa ha rifiutato, ma la società nerazzurra è intenzionata ad aumentare la proposta. Al momento non c’è l’accordo ufficiale, ma ci sono stati contatti frequenti tra le due parti. Il portiere argentino è attualmente in pre-season con l’Aston Villa: qualcosa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore con l’Inter che ha urgenza di ingaggiare nuovi portieri dopo l’addio di Onana ed Handanovic.

Negli ultimi giorni sono stati accostati ai nerazzurri i profili di Sommer e Trubin, ma ancora non ci sono stati acquisti ufficiali. Simone Inzaghi sta alternando tra i pali il giovane Stankovic insieme all’esperto Di Gennaro, tornato a casa per svolgere il ruolo di terzo portiere.

Urgono nuovi rinforzi importanti in casa nerazzurra per blindare così anche la porta: il sudamericano sarebbe perfetto per le idee di Simone Inzaghi dopo aver conquistato la Coppa del mondo con l’Argentina diventando uno dei protagonisti indiscussi della spedizione eccellente del Ct Scaloni.