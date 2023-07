Allegri nei guai, subito una tegola in casa Juve: un Big salterà la prima giornata

Non arrivano buone notizie per Max Allegri, c’è già un big della Juve in forte dubbio per l’esordio in campionato contro l’Udinese

Un filo in comune tra la vecchia stagione e quella che dovrà iniziare resta l’infermeria, in casa Juventus è sempre un argomento caldo e con protagonisti da aggiungere ogni settimana, per la disperazione sportiva dei tifosi.

Manca meno di un mese all’inizio del campionato e in casa bianconera cominciano già i primi patemi. La rosa della Juve è incompleta, serve ancora qualche calciatore in grado di poter fare la differenza, ma prima dovranno essere ceduti gli esuberi.

Max Allegri lavora con una squadra da plasmare e con il grande campanello d’allarme che resta sempre sul fronte dell’infermeria. I bianconeri sono la squadra più tartassata su questo versante, i problemi muscolari sono all’ordine del giorno. C’è un big che preoccupa, le sue condizioni sono tali da non poterlo mandare in campo nella gara d’esordio.

Salta Udinese-Juve, Allegri nei guai

Un problema non da poco, considerando anche come per la gara del Friuli la rosa non sarà ancora quella definitiva e serviva gente che era comunque ben integrata in bianconero. I tifosi ormai hanno perso la pazienza, c’è una parte della tifoseria che ha abbandonato da tempo il calciatore, augurandosi che possa essere piazzato quanto prima a qualche club arabo, per non registrare più notizie dei suoi ko. Paul Pogba salterà Udinese-Juve, molto probabilmente il francese non sarà in campo.

Le sue condizioni, come riporta calciomercato.it, restano sempre avvolte nel mistero e non troppo positive in vista di un ritorno in campo. Nella scorsa stagione ha incassato tanto (sette milioni netti di ingaggio) e giocato poco, circa 170 minuti che hanno fatto infuriare quella parte di tifoseria poco propensa ai social e ai calciatori glamour, quanto piuttosto a gente da mandare in campo soprattutto nelle avversità.

Il caso Pogba alla Juve continua e farà discutere, l’ipotesi di un taglio dello stipendio sembra alquanto difficile (non c’è nessun segnale in materia) mentre la pista araba non trova sbocchi. Giuntoli cederebbe volentieri Pogba, liberando la Juve da un pesante fardello sul monte stipendi e dimostrando che il tempo degli errori e della tolleranza ad oltranza sia finito da un pezzo. I supporter bianconeri sperano, intanto, che possa arrivare un vero leader a centrocampo, l’uomo che prenda davvero per mano la squadra e diventi l’arma in più in mezzo al campo.