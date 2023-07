Kane e Vlahovic al centro del valzer delle punte: tutte le trattative

Da Harry Kane a Vlahovic, passando per Mbappé: il valzer delle punte è ufficialmente pronto ad entrare nel vivo. I più grandi bomber, infatti, si apprestano a cambiare casacca.

Il calciomercato dei grandi bomber è pronto a partire. Sono molti gli attaccanti che presto potrebbero cambiare maglia, per cercare nuovi stimoli e intraprendere nuove avventure.

Tra questi troviamo ovviamente l’attaccante del Tottenham, Harry Kane, al centro di numerose voci di mercato. Sul bomber inglese c’è forte il Bayern Monaco, che intende regalare a mister Tuchel un attaccante importante per affrontare la prossima stagione. Il club bavarese, però, dovrà cercare di chiudere la trattativa, per non rischiare di andare incontro a spiacevoli sorprese. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, su Kane può piombare con decisione il Paris Saint Germain che, dopo Messi, può veder partire un altro pezzo da novanta.

Parliamo di Mbappé, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Nelle scorse settimane, il numero uno del club francese, Al-Khelaifi, ha dichiarato che il calciatore andrà via in questa stagione in caso di mancato rinnovo, per non perderlo a zero tra meno di dodici mesi. A conferma di questo c’è anche la mancata convocazione della stella francese nella tournée del club, segno che i rapporti si sono oramai rotti. A tremare ora c’è anche la nostra Serie A, che può seriamente perdere i grandi bomber nel giro di breve tempo.

La Serie A trema, i grandi bomber possono lasciare: la situazione

Come già accennato, la Serie A inizia a tremare sul serio. I grandi bomber, infatti, possono lasciare nel giro di breve tempo, visto che top club europei sono alla finestra.

Uno degli attaccanti più chiacchierati del momento è senza dubbio Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 è sempre più orientato a lasciare la Juventus, visti i rapporti non più idilliaci con Massimiliano Allegri. Per l’ex Fiorentina c’è il forte interesse del Bayern Monaco, chiamato a guardarsi le spalle visto il possibile inserimento del PSG su Kane. Qualora i francesi riuscissero nel sorpasso, i bavaresi potrebbero virare con decisione su Vlahovic, con la “vecchia signora” che chiede almeno 70 milioni per lascarlo partire.

Il PSG, in caso di addio a Mbappé, può tentare di mettere a segno il doppio colpo. Oltre a Harry Kane, infatti, la dirigenza francese proverà a bussare al Napoli per Osimhen, anche se le richieste del club azzurro sono esose. Le alternative portano allo stesso Vlahovic e a Hojlund, anche se per quest’ultimo si fa sempre più probabile un approdo in Premier League.

Sul bomber dell’Atalanta c’è forte il Manchester United, pronto a mettere sul piatto un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Anche se lo United appare decisamente in vantaggio, non è da escludere un inserimento del PSG per il giovane attaccante danese. Per Vlahovic, sullo sfondo, troviamo l’interesse di alcune big inglese come United e Chelsea. I red devils, in caso non riuscissero a chiudere per Hojlund, potrebbero piombare sul bomber bianconero. Anche il Chelsea ci sta seriamente pensando, visto che Lukaku prima o dopo verrà ceduto. Il giro dei grandi bomber è pronto ad infuocare questo ultimo mese di mercato.