Mercato Inter: Lukaku ci ripensa, ma ora non lo vuole più nessuno

Romelu Lukaku si è infilato in un vicolo cieco. Dopo il grande strappo con l’Inter, il centravanti rischia seriamente di restare bloccato al Chelsea

L’affare legato a Romelu Lukaku è diventato la telenovela dell’estate. Il centravanti belga sembrava destinato a tornare all’Inter a titolo definitivo dopo l’anno in prestito dal Chelsea. Smaltito il grave infortunio che lo ha condizionato per tutta la stagione, l’ex Everton è stato protagonista di un finale in crescendo. Unica macchia la finale di Champions League, dove anche lui ha fallito una chance da gol clamorosa che avrebbe potuto cambiare la storia della sfida con il Manchester City.

Grazie alle prestazioni comunque convincenti, tutto pareva portare a una permanenza a Milano. L’Inter era disposta a mettere sul piatto del Chelsea i 35 milioni richiesti ma, a offerta fatta e sì dei blues ottenuto, dall’altra parte è calato il silenzio. Lukaku infatti si è messo a trattare nel frattempo con altre squadre, in particolare con la Juventus.

La cosa ha profondamente irritato Marotta e Ausilio. Romelu ora, viste le difficoltà nel trovare un accordo anche con la Vecchia Signora, sta provando a rimettere le cose a posto. Stavolta però appare impossibile.

Troppo grave il precedente, l’Inter chiude la porta a Lukaku

Già l’estate scorsa infatti l’Inter ha deciso di accoglierlo nonostante la grande fuga dell’estate 2021, quando Lukaku spinse per andare al Chelsea e fu accontentato. Ora non ci sono più margini per una nuova marcia indietro. Troppo grave stavolta lo sgarbo, senza considerare che è stato fatto per andare potenzialmente dagli acerrimi rivali visto che ha trattato sia con il Milan che con la Juventus. Anche in spogliatoio il gruppo sembra compatto, nessuno rivuole il belga, da capitan Lautaro Martinez in giù.

Ora per il forte centravanti le alternative sul tavolo sono poche. Probabilmente la trattativa con la Juventus continuerà, anche se i margini non sono molti. La Vecchia Signora deve infatti prima cedere Dusan Vlahovic alle cifre richieste, solo allora potrebbe provare ad avanzare un’offerta a Lukaku. Il Milan invece si è tirato indietro.



Per lui resta in piedi la pista Arabia Saudita, sulla scia di quanto fatto da diversi altri campioni del calcio europeo. Da lì sono già arrivate proposte monstre per provare a convincere Lukaku. Quest’ultimo però ha nicchiato. A 30 anni vorrebbe continuare ancora per un po’ a giocare nel calcio d’alto livello, anche se con il suo comportamento ora ha fatto terra bruciata. Ecco quindi che il rilancio dell’Al-Hilal, che ha messo sulla bilancia 50 milioni di dollari di ingaggio per tre stagioni, potrebbe essere l’unica soluzione per belga, che vuole lasciare il Chelsea.