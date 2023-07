Va al Bologna: Inter pronta a dare l’ok alla cessione

Il Bologna di Thiago Motta è pronto al colpaccio, dall’Inter arriva un elemento in grado di alzare nettamente la qualità dei felsinei

Le ambizioni europee del gruppo rossoblù possono rinsaldarsi con un nuovo acquisto, esperienza, classe e qualità non mancano. Un affare tra club, che potrebbe essere il primo di una lunga serie.

Il calciomercato si muove in diverse direzioni, mettendo alla prova anche la voglia di fare di società chiamate a un definitivo salto di qualità. Il Bologna sembra pronto per assumersi nuove responsabilità, l’ottimo 2023 nella scorsa stagione ha certificato il potenziale del gruppo.

Servono però elementi in grado di alzare nettamente il livello della squadra, c’è un calciatore dell’Inter pronto per questa missione. Un elemento in grado di aumentare i giri del motore, Thiago Motta sa bene come ci sia bisogno di gente d’esperienza per reggere l’urto in campionato.

Dall’Inter al Bologna, i dettagli

I rossoblù sinora sul mercato sono stati attenti osservatori, nessuna cessione dei big è stata concretizzata quanto si valutano con calma tante situazioni. In particolare, serve aumentare il peso a centrocampo, ci vuole gente che abbia esperienza ma anche qualità tra i piedi, per servire meglio le punte e aumentare così il dominio in mezzo al campo. I rossoblù avrebbero individuato l’uomo giusto, un regista in grado di cambiare le sorti del gruppo di Thiago Motta: Sensi dall’Inter al Bologna, può essere il colpo ideale.

Un centrocampista che a 27 anni cerca una soluzione definitiva per tornare a essere protagonista nel calcio italiano, volendosi giocare un posto tra i convocati di Euro2024. Nella scorsa edizione degli europei fu l’ultimo eliminato dalla lista di Mancini a causa dei problemi fisici, il rimpianto è di non aver visto da vicino il trionfo a Wembley. Non per questo demorde, la soluzione Bologna sarebbe l’ideale per rilanciarlo, se integro è un calciatore in grado di fare la differenza.

Sono le condizioni fisiche a rappresentare spesso un punto interrogativo, il mancato riscatto del Monza è stato un segnale in questo ambito. Tornato in nerazzurro, ha il contratto in scadenza nel giugno prossimo, la cessione a titolo definitivo lo consegnerebbe ai rossoblù. Sensi al Bologna per un paio di milioni, questa sarebbe la soluzione ideale, permettendo così ai felsinei di poter cedere Dominguez, altro calciatore in scadenza. E chissà che possa essere proprio l’Inter ad approfittarne, mettendo sul piatto 10 mln più il cartellino del regista italiano.