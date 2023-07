Lautaro, offerta shock dall’Arabia: la risposta del giocatore

Il destino di Lautaro Martinez torna in bilico: l’Arabia Saudita fa sul serio per il ‘Toro’, c’è già la risposta del bomber dell’Inter

L’Inter sta iniziando a correre in vista dell’esordio stagionale in Serie A contro il Monza a San Siro il prossimo 19 agosto. Intanto, dopo aver chiuso con il titolo di vicecampione d’Europa la scorsa annata, la squadra di Simone Inzaghi ha vissuto diversi cambiamenti.

Una rosa stravolta, o quasi. Perchè sono stati diversi i movimenti che hanno riguardato la ‘Beneamata’, tanto in entrata quanto in uscita. A partire dalle retrovie dove Andrè Onana, dopo un’annata eccezionale, ha lasciato Milano per vestire la casacca del Manchester United. Una plusvalenza esagerata messa a segno da Marotta, che nel frattempo ha visto scadere il contratto del veterano Handanovic. E se tra i prossimi acquisti vi sarà il prossimo portiere titolare, anche in difesa qualcosa andrà fatto. Bisseck al posto di Skriniar non può bastare mentre sugli esterni è arrivato a sorpresa – da svincolato – Juan Cuadrado.

A centrocampo, poi, l’Inter ha sì accolto il tanto bramato Davide Frattesi che ha scelto da subito i colori nerazzurri. Ma ha anche salutato un altro pilastro degli ultimi anni, quel Marcelo Brozovic che alla fine ha accettato la proposta dell’Al-Nassr approdando nel campionato saudita. Ecco, proprio il trend che ha riguardato il croato sembrerebbe destinato ad aumentare da qui a qualche settimana.

L’Arabia chiama, Lautaro risponde: la decisione sul futuro

Perchè dall’Italia anche un certo Milinkovic-Savic, tra i desideri delle big di Serie A (Inter compresa) ha scelto il calcio arabo nonostante il serbo non fosse poi così avanti con gli anni. Ed il club di Steven Zhang, da questo punto di vista, deve stare molto attento. Nelle ultime ore, infatti, si è affacciata la clamorosa ipotesi di un assalto a Lautaro Martinez.

Il giocatore e l’Inter avrebbero però una volontà comune nonostante la proposta multimilionaria dalla Saudi Pro League. Lautaro vuole proseguire la sua carriera all’Inter, sarà il capitano della nuova squadra che sta nascendo. Nonostante una marea di milioni che sembrerebbero essere stati proposti – 60 all’anno per quattro anni, secondo quanto riferito da ‘Tyc Sports’ – il quotidiano torinese è convinto di come alla fine la punta campione del Mondo sia destinata a rimanere ancora a Milano.

Il club, nello specifico, non è stato ancora svelato. Ma nemmeno 240 milioni sembrerebbero aver scalfito il grande amore di Lautaro Martinez per i colori nerazzurri, a maggior ragione dopo aver vissuto in termini realizzativi la sua miglior stagione della carriera: 28 gol e ben 11 assist vincenti nelle 57 apparizioni agli ordini di Inzaghi, tra campionato e coppe.