Mbappé, offerta shock: 300 milioni per lui

Mbappé ha ricevuto un’offerta clamorosa, ancora maggiore rispetto al contratto firmato un anno fa col PSG, adesso aperto al trasferimento

È di nuovo l’uomo mercato dell’estate, e si appresta a diventare di nuovo anche quello dei record. Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG, per lui è arrivata una clamorosa offerta che potrebbe sconvolgere gli equilibri del mercato, e non solo quelli.

Un anno dopo l’accordo faraonico firmato con il club della capitale francese, l’attaccante è già a un passo dall’addio, messo ai margini della rosa e ormai in lista trasferimenti visto il rifiuto a rinnovare il contratto in scadenza fra meno di un anno.

Una decisione clamorosa, maturata negli ultimi giorni. Il rinnovo della scorsa estate aveva fatto discutere, dando al giocatore un ampio potere non solo economico ma anche nelle decisioni interne del club. Un potere che però non è bastato a ottenere una squadra adeguatamente competitiva per vincere la Champions League, e che alla fine ha convinto Mbappé che il suo futuro non possa più essere a Parigi. Per lui si aprono le porte del Real Madrid, che lo prenderebbe tra un anno, alla scadenza del contratto.

Secondo i dirigente del PSG, il giocatore ha già un accordo con Florentino Perez, ma i transalpini non sono disposti a perdere la loro stella a parametro zero.

Qui si apre il caso vero e proprio: Mbappé lascerà il PSG, ma lo dovrà fare questa estate, altrimenti il club lo terrà fuori rosa per l’intera stagione. Un sacrificio che l’attaccante non è disposto a compiere, per il bene della sua carriera. Ma il guaio è che la richiesta fatta per liberare il giocatore è veramente molto alta. Così, il club deve trovare un’alternativa al Real, intenzionato ad aspettare di prenderlo a zero.

Mbappé verso un altro contratto record? La proposta che può sconvolgere il calcio

Si è parlato a lungo anche del Liverpool, ma finora non è stato fatto nessun concreto passo avanti nella trattativa. Così, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia di un’offerta clamorosa dall’Arabia Saudita. Secondo ‘RMC Sport’, l’Al-Hilal, dove già giocano Koulibaly e Milinkovic-Savic, sarebbe pronto a pagare 200 milioni di euro al PSG per il cartellino dell’attaccante. Più di quanto i francesi pagarono nel 2018 al Monaco per assicurarsi il giocatore (180 milioni, all’epoca).

Ma il vero aspetto clamoroso dell’offerta, che potrebbe veramente persuadere Mbappé ad accettare, è il contratto che avrebbe a Riad. Un solo anno di durata, ma a 400 milioni di euro d’ingaggio: significa 8 volte quanto guadagna oggi a Parigi, con l’allettante possibilità di liberarsi tra un anno per andare al Real Madrid. Resta da capire se il PSG accetterà la proposta: dal lato economico, è la migliore possibile, ma sul piano politico, non è detto che il Qatar voglia cedere la sua stella all’Arabia Saudita.