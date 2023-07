Altro che Inter, la Juve può chiudere per 35 milioni: che rinforzo

Il club bianconero è al lavoro sul mercato. Giuntoli è pronto a rinforzare la rosa, sempre ovviamente seguendo i nuovi standard societari.

Le ultime due stagioni in casa Juve sono state piuttosto deludenti. Il club bianconero e Massimiliano Allegri sono finiti nel mirino della critica e soprattutto il livornese è stato più volte vicino all’esonero. La squadra ha avuto problemi anche extra calcistici e la Juventus non si è qualificata alla Champions League, a causa di una penalizzazione di 10 punti.

La querelle stipendi e quella legata alle plusvalenze ha portato la società a cambiare tanto in dirigenza, quasi tutto. Negli ultimi giorni è arrivato a capo dell’area tecnica sportiva Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli. L’obiettivo del dirigente toscano è chiaro, abbassare il monte ingaggi, cedere i calciatori poco utili e allo stesso tempo creare una squadra in grado di poter competere per lo scudetto, trofeo che manca da troppo, rispetto ai canoni storici del club torinese.

Prima cedere e poi comprare, è questo il mantra in casa Elkann. La società ha ufficialmente piazzato in prestito Arthur alla Fiorentina, ora almeno uno tra McKennie e Zakaria deve salutare mentre bisogna capire cosa fare dei tanti giovani. In particolare Miretti e Soule potrebbero partire in prestito in qualche piccola di serie A (occhio all’Empoli). Ma il mercato in entrata è legato ai big e nello specifico a Dusan Vlahovic: il serbo è molto richiesto, il Bayern e soprattutto il Psg sono interessati al calciatore. L’ex Fiorentina potrebbe essere uno dei sostituti di Kylian Mbappè, ma non è una situazione facile.

Juventus, spunta Beto: sfida all’Inter

Vlahovic è in uscita, anche se per non meno di 80 milioni di euro. Da Hojlund e Jonathan David fino a Lukaku, tanti i profili accostati ai bianconeri nelle ultime ore. Secondo quanto riporta Sky Sport la Juve avrebbe messo nel mirino anche il centravanti portoghese dell’Udinese Beto.

Parliamo di un profilo abbastanza giovane ma già con esperienza in Serie A, e che Giuntoli conosce avendolo monitorato già dai tempi di Napoli. Il calciatore viene valutato circa 35 milioni di euro, magari la Juve può provare ad abbassare l’offerta ma è un profilo che piace eccome alla dirigenza bianconera.

Per Beto c’è però una vasta concorrenza: in Inghilterra piace a Fulham e Tottenham con questi ultimi interessati in caso di addio di Harry Kane. E in Italia potrebbe profilarsi l’ennesimo derby d’Italia visto che Beto piace molto anche all’Inter, alla ricerca di un sostituto di livello di Romelu Lukaku.