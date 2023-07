Calciomercato: hanno preso Boga per 18 milioni, è rossonero

Jeremie Boga cambia ancora maglia. Dopo il passaggio all’Atalanta dal Sassuolo, l’avventura in nerazzurro dell’esterno ivoriano è già terminata.

Calciomercato: preso Boga, l’accordo e le cifre 18 milion

Secondo le ultime notizie di mercato, Jeremie Boga starebbe per dire addio all’Atalanta. L’esterno, dopo una stagione complicata a Bergamo, da gennaio aveva cominciato a trovare continuità e ad essere utilizzato da Gasperini.

Tuttavia, probabilmente, questo non è bastato ai bergamaschi per decidere di tenere Boga che andrà via a fronte di un’offerta da 18 milioni di euro. L’accelerazione sarebbe arrivata nella serata di ieri, con l’ultimo rialzo che ha accontentato entrambe le parti. Il franco-ivoriano come riportato da TuttoAtalanta nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Nizza passaggio a titolo definitivo, dopo che a Bergamo non ha confermato le premesse di Reggio Emilia. Con la maglia dell’Atalanta Boga ha messo insieme 47 presenze e 4 gol ma senza convincere a pieno.

Atalanta: Boga ceduto, c’è già il sostituto

Intanto, una volta ceduto Jeremie Boga al Nizza nel corso del mercato 2023, l’Atalanta è pronta ad investire. La Dea, infatti, starebbe già chiudendo per il 22enne maliano di formazione francese El Bilal Touré, che avrebbe già espresso la sua volontà giocare in Italia con la maglia dei nerazzurri, rifiutato il passaggio all’Everton. Touré, classe 2001, possiede un ottimo fisico e buona tecnica. Il calciatore è nato calcisticamente nello Stade Reims ma si è imposto in Liga con la maglia dell’Almeria.

Tourè piace da sempre all’Atalanta, che ora prepara la chiusura dell’accordo con l’Almeria per il calciatore che comincerà da seconda punta ma che all’occorrenza può anche essere utilizzato come centravanti.

In attacco attenzione anche alla situazione di Aleksey Miranchuk che resta in uscita e dell’oggi 32enne Luis Muriel. In caso di cessione pronto il colpo Emmanuel Dennis, del Nottingham Forest, jolly di attacco come Tourè.

Ma il mercato dell’Atalanta non terminerà con la cessione di Boga. In Francia potrebbe finire anche Joakim Maehle sempre nel mirino dell’Olympique Marsiglia. A breve dovrebbe arrivare un’offerta da 15 milioni.

Con il rientro di Hateboer, in autunno, lo spazio per il danese sarebbe poco vista la presenza in organico di Zappacosta, Bakker e del 21enne Matteo Ruggeri, ragazzo in crescita.

Per la difesa piace ancora il profilo del 24enne svedese Isak Hien, centrale del Verona, che potrebbe arrivare a Bergamo in caso di cessione di Jose’ Luis Palomino. L’argentino è richiesto ancora dal Cagliari ma non solo vito che ha terminato in crescendo la passata stagione.