Rosso fuoco e gambe da urlo: la Stramare è esplosiva

Carolina Stramare semplicemente devastante, accende la passione con un abito rosso fiammante: gambe spaziali e non solo

Il suo volto abbiamo imparato a conoscerlo piuttosto bene negli ultimi anni. Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2019, risaltando tra le reginette del concorso più belle e seducenti di sempre, Carolina Stramare si è consacrata definitivamente come una delle presenze più affascinanti in circolazione, sempre più famosa anche sui social, a giusta ragione.

La modella, oggi 24enne, si è costruita una visibilità considerevole. Volto richiestissimo da molti brand prestigiosi, personaggio lanciato anche verso una carriera importante nel mondo dello spettacolo: dopo aver dovuto rinunciare due anni fa all’Isola dei Famosi, quest’anno Carolina si è fatta valere a Pechino Express. E lo scorso anno aveva debuttato come conduttrice sportiva per la piattaforma Hellbiz, al fianco di Lele Adani. Una veste, quest’ultima in particolare, in cui moltissimi appassionati di calcio e sport sperano di rivederla davvero presto.

La sua presenza di certo non può passare inosservata e del resto, con quella silhouette statuaria, Carolina lascia sempre il segno. La somiglianza con l’attrice americana Megan Fox è un ulteriore punto a suo favore e le conferisce ulteriore magnetismo. La sua presenza ormai sulla community e non solo si avverte distintamente. E in questa estate 2023 non stanno mancando affatto, da parte sua, scatti sublimi che scatenano la reazione entusiasta da parte dei fan.

Carolina Stramare, spacco infinito e scollatura magnetica: gambe e curve meravigliose, il pubblico di Instagram applaude

Carolina macina followers a ripetizione, avendo largamente superato ormai il mezzo milione di fan su Instagram, e con apparizioni del genere lascia davvero senza fiato.

L’Egitto, Montecarlo, Ibiza, sono solo alcuni dei luoghi in cui Carolina si è fatta notare in questo periodo. Ma anche quando non indossa prorompenti costumi da bagno, sa come attirare l’attenzione. Eccola sfoderare un elegantissimo abito da sera di raso, che le conferisce grandissima eleganza, oltre che porre in risalto un paio di dettagli dalla sensualità a dir poco esplosiva. Gambe in primo piano, scoperte dallo spacco vertiginoso, lunghissime, affusolate, perfette. Anche la scollatura fa certo la sua figura. Una visione che da qualsiasi lato la si guardi sconvolge e cattura i sensi, oltre che alzare le temperature più che mai. I like si sprecano, i messaggi d’amore per la fantastica Carolina anche.