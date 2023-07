“Ecco il grande colpo”: Juve, arriva l’annuncio di Elkann

John Elkann parla anche del mercato della Juventus e svela il grande colpo di mercato dei bianconeri: i tifosi possono sognare

Nuova era, vecchi problemi. La Juventus si prepara alla nuova stagione con grandi novità dal punto di vista societario. Quella maggiore riguarda l’arrivo dal Napoli di Cristiano Giuntoli, nominato Football director della società bianconera.

Toccherà a lui rilanciare la squadra, affidata anche quest’anno a Massimiliano Allegri. Finora il nuovo dirigente non si è mosso molto ed era difficile prevedere il contrario, considerata la situazione che si vive alla Continassa. Senza i soldi della Champions e con tanti esuberi da sistemare, Giuntoli dovrà dare sfoggio di tutte le sue capacità per far sì che a fine agosto la rosa bianconera sia omogenea e competitiva almeno per il ritorno al vertice in Serie A.

Per riuscirci ci saranno da fare anche grandi cessioni: il pensiero non può che andare a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i due calciatori dai quali la società piemontese potrebbe trarre il maggior guadagno dal punto di vista economico. Tra i big non certi del posto c’è anche, stando ai rumors di mercato, Paul Pogba: per il francese suonano le sirene saudite e i problemi fisici che sta patendo anche durante questa preparazione fanno sorgere più di qualche dubbio sulla permanenza in bianconero.

Juventus, Elkann sicuro: è lui il grande colpo

Cessioni importanti, per liberare spazio in squadra e aumentare il tesoretto per il mercato, ma anche acquisti di un certo spessore.

Certo i colpi alla Ronaldo sono un ricordo lontano, non è questa la mission che John Elkann ha voluto dare a Cristiano Giuntoli. L’ex ds del Napoli dovrà ripetere quanto di buono fatto in azzurro, seguendo la stessa strategia: grandi colpi a costo ridotto.

Un mercato all’insegna della sostenibilità, senza dimenticare la competitività, come lo stesso Giuntoli ha spiegato nel corso della conferenza di presentazione. E proprio in tema di grandi colpi, è stato Elkann a svelare qual è quello più importante messo a segno già dalla Juventus: proprio Cristiano Giuntoli.

In una recente intervista alla ‘Stampa’, l’amministratore delegato di Exor ha voluto sottolineare proprio la grande fiducia nel nuovo dirigente: “Il colpo più importante lo abbiamo già fatto – le sue parole -. È l’arrivo di Giuntoli che rappresenta adattamento e innovazione”. Secondo Elkann, l’ex dirigente del Napoli sarà capace di portare alla Juventus “un modo di lavorare che valorizza i giovani e costruisce i campioni”.

Quelli di cui ha bisogno la società bianconera per tornare a vincere, senza però andare a pesare ulteriormente sulle casse societarie.