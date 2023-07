Simeone tradisce l’Inter: lo manda alla Juve

Il Cholo potrebbe favorire una trattativa di mercato che andrebbe a rinforzare i nemici giurati dei nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

C’è un giocatore nell’Atletico Madrid che in Italia ha molti estimatori. Campione del Mondo, parliamo di un profilo affidabile che sul campo non tira mai la gamba indietro. Nonostante queste caratteristiche, questo centrocampista non avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex centrocampista di Pisa, Inter e Lazio. Redrigo De Paul, 29 anni compiuti il 24 maggio, è sbarcato a Madrid nell’estate 2021, per averlo i Colchoneros hanno versato all’Udinese ben 35 milioni di euro. I numeri non parlano di un “fallimento” del mediano: 3 gol e 2 assist in 36 match di Liga nella prima stagione in Spagna; 2 timbri e 7 assist in 30 recite.

La realtà però dice che l’interno di Sarandì è uno dei giocatori che Simeone accetterebbe di sacrificare. Scelta da fuori poco comprensibile, visto che parliamo di uno stratitolare dell’Argentina campione del Mondo. Sempre in campo per Lionel Scaloni, in Qatar è uscita dai quarti in su, rispettivamente al 66′ con l’Olanda, al 74′ con la Croazia e al 102′ in finale con la Francia.

In Italia tanti club accoglierebbero a braccia aperte il centrocampista, una su tutte però sembrerebbe aver mosso passi concreti. Massimiliano Allegri vorrebbe mettere un po’ di benzina nella sua mediana, fatta di molti giocatori compassati, nessuno in grado di dare uno strappo nel breve. Come scrive fichajes.net, i “materassai” sarebbero entrati nell’ordine di idee di cedere il calciatore, consci dell’interesse bianconero.

De Paul sul mercato: la Juve in prima fila

Parliamo comunque di un’operazione dispendiosa. L’Atletico Madrid per il giocatore chiede circa 40 milioni, l’ex udinese fino al 2026 a Madrid guadagna 6,3 milioni lordi, anche sa da questo punto di vista c’è sempre il Decreto Crescita ad agevolare gli affari.

Ovviamente, la Juventus prima di fare un colpo del genere deve cedere. A centrocampo, Cristiano Giuntoli spera di pizzare almeno due dei tre centrocampisti sulla lista di partenza. I primi due nomi sono quelli di Denis Zakaria e Weston McKennie. Rientrati dai prestiti da Chelsea e Leeds, non sono stati riscattati. Il vero bingo per l’ex ds del Napoli sarebbe rappresentato dalla cessione di Paul Pogba. Il francese, fino al 2026, guadagna 8 milioni netti che al lordo, inclusi gli oneri acessori, diventano 11.1 milioni.

L’Atlético Madrid però ha fretta di monetizzare. Entro la fine del mese vorrebbe aver già ceduto uno tra lo stesso De Paul, Carrasco, Morata o Saúl. Insomma, in un mercato povero di cash, se non parte la prima pedina, il domino resta al punto zero.