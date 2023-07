Si è rotto il ginocchio, ecco quando tornerà

Un protagonista del campionato dovrà stare fermo ai box, una brutta notizia per il club in vista dell’inizio del campionato

È stata proprio la società a confermare il ko, il calciatore è da operare per il problema al ginocchio e dovrà stare per un bel pezzo a riposo. Riaprendo così anche una pagina di mercato nel trovare un sostituto affidabile per l’immediato.

Le ultime che arrivano dai ritiri pre-campionato non lasciano tranquilli i tifosi. Gli infortuni sono spesso all’ordine del giorno, gli stress a causa della preparazione possono incidere e lasciare così ai box qualche protagonista.

Il campionato registra già un’assenza importante, c’è uno dei protagonisti che dovrà stare fermo per un bel pezzo. La conferma è arrivata dal bollettino medico della società, il problema al ginocchio non era da sottovalutare ed è così necessario l’intervento, con tanto di tempi di recupero già stabiliti per il rientro in campo.

Un big ai box, quando tornerà in campo

Una brutta tegola per la squadra, che dovrà rinunciare a uno dei suoi difensori e ridisegnare così il pacchetto arretrato. L’operazione però era necessaria, non bisognava più rimandare e così è stato il club, nel suo sito ufficiale, a darne conferma. Il Pisa rinuncia ad Arturo Calabresi, il giovane difensore sarà fermo per un bel po’.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma ha riportato una lesione meniscale al ginocchio destro, problema serio da operare: “Inizierà il percorso riabilitativo con lo staff medico della società, i tempi di recupero sono stimati intorno ai 45 giorni”.

Arturo Calabresi, dopo le 26 presenze nello scorso torneo in Serie B, sarà dunque in attesa di rientro, anche se il torneo cadetto – in un certo senso – aiuta proprio il pieno recupero in campo del difensore, che sarà pronto per quella che sarà la prima giornata di campionato.

Il torneo – nonostante il sorteggio del calendario – ha grandi probabilità di slittare per il mese di settembre, iniziando molto probabilità intorno alla metà del mese, visto il grande caos che si sta registrando in ambito di iscrizioni. Un caso tipicamente all’italiana, con Lecco e Reggina che rischiano il posto in B mentre Brescia e Perugia sperano di poter subentrare.

Problema federale da risolvere, mentre per quanto riguarda il campo il Pisa proseguirà la sua preparazione, in vista almeno della Coppa Italia.

Alberto Aquilani sicuramente non avrà per il primo impegno stagionale Calabresi e potrebbe arrivare comunque un altro difensore, magari qualche giovane già allenato nella primavera della Fiorentina.