Milan, senza freni: altro colpo dopo Chukwueze

Il Milan non si ferma più: dopo Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders e Chukwueze è in arrivo un altro rinforzo importante

Manca ancora più di un mese alla fine del calciomercato in Serie A, ma il titolo di squadra regina di questa sessione estiva può già essere assegnato: nessuno si è mosso con la forza e la precisione del Milan.

Dopo aver sacrificato, a suon di milioni, Sandro Tonali, la squadra rossonera ha infatti agito quasi con prepotenza, portando a casa uno dopo l’altro tutti i propri obiettivi e regalando a Pioli una squadra altamente competitiva.

Chiuso il colpo Chukwueze, la dirigenza rossonera ha già nel mirino un altro acquisto. E potrebbe essere una vera svolta per il Diavolo.

Se si guarda con attenzione al mercato dei campioni d’Italia 2022, è inevitabile strappare applausi alla dirigenza. Finora la squadra ha perso solo Tatarusanu, Ibrahimovic, il già citato Tonali e i giocatori in prestito, rispediti al mittente (Dest, Bakayoko, Vranckx e Brahim Diaz).

Tutti calciatori non titolari, a eccezione di Tonali e Diaz, che sono stati sostituiti con intelligenza con colpi a parametro zero come Sportiello e Romero, e con nomi di grandissimo spessore internazionale come Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, Reijnders dall’AZ e l’attaccante Okafor dal Salisburgo.

Con Chukwueze in arrivo per completare il reparto di attaccanti a disposizione di Pioli, manca davvero poco alla rosa per poter essere competitiva come minimo per tornare a lottare per lo scudetto.

E quel poco potrebbe essere in arrivo già tra pochi giorni. La dirigenza vuole infatti chiudere il mercato il prima possibile, e sta accelerando per portare a casa anche l’ultimo grande obiettivo di questa sessione estiva a dir poco pirotecnica.

Milan, altro colpo in arrivo: sarà rossonero dopo Chukwueze

Per i tifosi rossoneri quello che sta avvenendo è qualcosa di molto simile a un bel sogno. I giocatori portati a casa dalla nuova dirigenza, quella che ha di fatto preso in mano la situazione dopo l’allontanamento di Maldini e Massara, sono tutti giocatori ancora piuttosto giovani e in grado di trasformarsi nei top player di domani, calciatori dalle potenzialità immense che potrebbero garantire al Milan quel salto di qualità che fino a un anno fa sembrava un’illusione.

Il Milan ha le idee chiarissime, sa cosa serve per completare la rosa e, dopo aver chiuso per Chukwueze, riprenderà a lavorare con forza per portare a Milanello anche l’americano Yunus Musah, centrocampista del Valencia classe 2002, considerato il perfetto erede di quel Kessié mai rimpiazzato del tutto due stagioni fa.

Le richieste del club spagnolo restano ancora alte, ma per motivi economici difficilmente potrà il Valencia potrà decidere di non far partire il proprio gioiello. E dal canto suo lo stesso Musah, pur avendo fatto intendere di avere una preferenza per la Premier, ha già aperto a un possibile trasferimento in un club blasonato e molto ambizioso come il Milan. La trattativa non è ancora ai dettagli, ma la sensazione è che possa essere chiusa da un momento all’altro.

L’ennesimo piccolo capolavoro di una campagna acquisti sontuosa che ha dimostrato a tutti i rossoneri quali siano le vere intenzioni di RedBird e di Cardinale. Altro che ridimensionamento: da anni forse il Milan non mostrava di avere un progetto così ambizioso.