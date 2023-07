FIFA, vittoria al Tas: al via il nuovo regolamento sugli agenti

Vittoria al TAS per la FIFA: dal 1° ottobre 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento sugli agenti di calcio

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso una storica sentenza che ha confermato la legalità e la validità dei nuovi regolamenti della FIFA sugli agenti di calcio.

Questa decisione rappresenta la prima valutazione legale approfondita dei regolamenti da parte di esperti indipendenti. Rappresenta, inoltre, un avvallo legale e una rassicurazione per tutti gli attori del mondo del calcio.

La FIFA ha accolto con favore la sentenza del TAS, dichiarando che il Regolamento FIFA sugli agenti di calcio (FFAR) è uno sviluppo cruciale nella riforma del sistema dei trasferimenti calcistici. Questa riforma fa parte dell’obiettivo strategico della FIFA di modernizzare il quadro normativo del calcio e di regolamentare il lavoro degli agenti di calcio nei trasferimenti dei giocatori. Le novità sono state riportate da Calcio&Finanza nelle scorse ore.

Cambia il regolamento FIFA: le novità sugli agenti

La sentenza del TAS ha sottolineato in particolare l’autorità regolamentare della FIFA nel disciplinare l’attività degli agenti di calcio nel sistema dei trasferimenti.

Essa ha confermato anche la validità delle disposizioni chiave delle FFAR, come il tetto massimo per i servizi, il divieto di rappresentanza multipla e il principio secondo cui solo gli agenti di calcio autorizzati possono fornire servizi di agente di calcio. Questi elementi sono progettati per migliorare la stabilità contrattuale e allineare gli interessi degli agenti di calcio con quelli dei loro clienti. Inoltre, l’obiettivo è aumentare gli standard professionali ed etici e proteggere il buon funzionamento del sistema di trasferimento dei giocatori.

La FIFA è fiduciosa che questa sentenza rafforzi la fiducia e la rassicurazione di tutte le parti interessate nel calcio riguardo all’integrità del quadro normativo degli agenti di calcio, incluso il trattamento delle controversie in corso. Queste novità sono state adottate dopo un processo di consultazione che ha coinvolto giocatori, club, leghe, associazioni calcistiche nazionali e organizzazioni di agenti di calcio. Le nuove norme sono parte della riforma completa del sistema di trasferimento, con l’obbligo di utilizzare solo agenti di calcio autorizzati, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2023.

Questa sentenza rappresenta un passo importante per il calcio. La FIFA ha come obiettivo quello di perseguire una maggiore trasparenza, integrità e responsabilità nell’ambito degli agenti di calcio e dei trasferimenti dei giocatori. La riforma del sistema di trasferimento mira a migliorare la gestione degli accordi contrattuali. Mira, inoltre, a tutelare i diritti dei giocatori e a stabilire standard più elevati per la professione degli agenti di calcio. Con questa decisione del TAS, la FIFA può continuare il suo impegno per il progresso e la crescita del calcio. L’obiettivo è quello di garantire un ambiente più equo e regolamentato per tutti i suoi attori.