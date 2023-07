Mbappè, voglia d’Arabia: la battuta social è da impazzire

Il Paris Saint Germain è ad un passo dal salutare Kylian Mbappé: la sua situazione ha suscitato l’ilarità del web

Ogni giorno che passa il futuro di Kylian Mbappé diventa sempre più difficile da leggere. In questo momento dove il suo rapporto con il Paris Saint Germain è ai minimi storici, il club francese aveva persino pensato di metterlo fuori rosa. Una scelta a dir poco discutibile da parte dei piani alti parigini che, piuttosto che sottostare alle volontà del venticinquenne, sembravano pronti a tutto.

La speranza da parte del PSG è ovviamente quella di cedere il suo cartellino così da fare cassa, evitando di perderlo a parametro zero tra un anno, ma non è stato facile trovare acquirenti. Soprattutto perché i transalpini hanno chiesto centinaia di milioni di euro per il suo trasferimento. Una somma a dir poco proibitiva che, ciononostante, in Arabia Saudita sarebbero disposti a spendere anche volentieri per il suo cartellino.

Il club sulle tracce del vice campione del mondo è l’Al-Hilal, lo stesso che ha già comprato Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e che ora verrebbe anche il giocatore più forte in circolazione. Si sta parlando di 300 milioni per il PSG e 700, inclusi anche eventuali accordi commerciali, che entrerebbero nelle tasche del calciatore. Una situazione che non ha lasciato indifferente il web e nemmeno alcuni personaggi famosi.

Kylian Mbappé verso l’Arabia: arriva un diverte messaggio social

C’è infatti chi ha voluto dire la sua a Mbappé sulla situazione riuscendo a strappargli anche un sorriso. Per quanto il pubblico sia un po’ deluso dall’idea di vedere il proprio beniamino salutare l’Europa e le sue grandi competizioni, la gente è consapevole che si tratta di una cifra difficile a cui rinunciare per chiunque. Ecco perché si è fatto avanti anche il cestita Giannis Antetokounmpo che ha voluto farsi notare sui social con una battuta trovata dagli utenti piuttosto divertente.

“Al-Hilal prendete me che assomiglio a Kylian” ha gridato la stella NBA strappando un sorriso non solo al suo presunto sosia ma anche a tutti quelli che si sono imbattuti sotto al post. Effettivamente la somiglianza è difficile da negare, il cestista potrebbe perciò presentarsi nella sede del club saudita sperando di convincerli che effettivamente è lui Mbappé. Di questo passo tutto sembra veramente possibile, anche che lo stato arabo decida di investire direttamente nel basket.