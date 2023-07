Playoff per lo Scudetto: così la Serie A si salva

Play-off per decidere l’assegnazione dello scudetto: la proposta per salvare dal suo declino la Serie A. Ecco tutti i dettagli

Il calcio europeo sta attraversando una fase di trasformazione, è in continua evoluzione. Tra il contestato e controverso progetto della Superlega, non ancora del tutto tramontato, e l’irruzione dei club sauditi, che facendo incetta di top player a suon di offerte faraoniche potrebbero spostare il baricentro dell’interesse degli appassionati, i vertici delle istituzioni calcistiche europee sono chiamati a trovare le contromisure adeguate per evitare la perdita della storica centralità del calcio europeo.

In particolare, la nostra Serie A perde continuamente terreno rispetto alle altre grandi leghe e di conseguenza rischia di pagare il prezzo più alto per l’esodo delle star verso il nuovo Eldorado calcistico.

Atavici deficit infrastrutturali (pochi i club proprietari dello stadio in cui giocano) e altre problematiche di varia natura rendono il nostro campionato sempre meno appetibile sia per le star del pallone sia per gli appassionati.

Cosa si può fare, dunque, per scongiurare il rischio di una lenta agonia del calcio italiano?

Fabio Ravezzani: “La Serie A si salva con i play-off”

Addetti ai lavori, commentatori, analisti finanziari e gli stessi tifosi si interrogano su come intervenire per riportare il calcio italiano ai fasti degli anni ’80 quando la Serie A era considerata l‘Università del calcio che ‘laureava’ i fuoriclasse.

Insomma, le star dell’epoca facevano carte false per giocare in Serie A in quanto erano consapevoli che solo affermandosi nel nostro campionato ricevevano la definitiva consacrazione.

Non per nulla, perfino una provinciale come l’Udinese poteva permettersi il lusso di mettere sotto contratto il numero 10 della Nazionale brasiliano, cioè Zico.

Comunque, su un punto tutti sono d’accordo: come insegna il caso della Saudi Pro League, salita alla ribalta calcistica in virtù dei suoi stratosferici investimenti, per salvare il calcio italiano occorre che i club della Serie A aumentino i loro ricavi. Ma come?

Ebbene, per Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo televisivo, la panacea dei mali economici che affliggono la Serie A sono i play-off.

Il giornalista e conduttore televisivo ha lanciato la sua proposta attraverso un tweet in cui, oltre a sottolineare che il calcio si salva solo aumentando le possibilità di confronto tra le big, in Italia e in Europa, evidenzia le positive ricadute economiche dell’introduzione dei play-off in Serie A: “Inserire i play-off nel nostro campionato aumenterebbe enormemente il fatturato di tutti i club, anche attraverso la mutualità”.

Del resto, i play-off già prolungano la regular season della Serie B regalando suspense ed emozioni thrilling come, a titolo d’esempio, l’ultima finale tra il Bari e il Cagliari, con i pugliesi che hanno visto sfumare il sogno della Serie A all’ultimo minuto del return match.