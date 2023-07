Blasi-Totti, nuovi messaggini fra i due: crisi passata?

Nuove indiscrezioni circa il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i due sembrano aver trovato il modo di fare pace

Tira e molla senza fine tra l’ex calciatore Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. Tra i due è successo veramente di tutto nel corso di questo primo anno di separazione, una delle situazioni più eclatanti ha certamente riguardato l’ormai famigerata mega villa dell’Eur, di proprietà del Pupone, finita in mano alla presentatrice nonostante sarà ancora il suo ex marito a dover pagare il mutuo.

Sicuramente un duro colpo, da circa 15/20 mila euro al mese, per l’ex Capitano della Roma che è però stato felicissimo quando è riuscito a riavere in mano il centro sportivo della Longarina. Impianto gestito per anni dalla famiglia della Blasi al quale era stato applicato un fermo dalle parte delle autorità. Ora, però, con grande contentezza da parte di Totti, le attività sono potute ripartire.

Proprio in questi giorni dovrebbe arrivare la sentenza del tribunale circa l’affidamento dei figli e l’assegnazione dei Rolex. Entrambe questioni che stanno facendo discutere e non poco, anche se di recente qualcuno è tornato a parlare di un possibile riavvicinamento tra i due. Sarebbe un autentico colpo di scena.

Clamoroso retroscena, Totti e Ilary di nuovo uniti? Ecco come stanno le cose

L’indiscrezione ha a dir poco del clamoroso, a rivelare la fine della crisi, o quantomeno dei litigi, sono stati alcuni addetti ai lavori che avrebbero sentito direttamente il parere di alcuni amici intimi della coppia. Stando alle recenti voci di corridoio, Totti e Ilary sarebbero tornati a scambiarsi di tanto in tanto qualche messaggio. Nulla di troppo compromettente, forse, ma solo nostalgia nei confronti di una persona cara che fa parte del passato.

Almeno questa, ad oggi, è la sensazione. Insomma, se Totti e Ilary torneranno mai insieme ad oggi è impossibile saperlo, ciò che è certo è che entrambi in questo periodo estivo si sono goduti le vacanze, le prime da separati, già in compagnia delle loro rispettive nuove fiamme: Noemi Bocchi e Bastian Muller. Le cose tra le due coppie sembrano andare a gonfie vele, anche se un po’ tensione nella vita dell’ex Velina non manca affatto. In seguito ad alcuni cambiamenti avvenuti all’interno dell’azienda, sembra che la showgirl non farà più parte di Mediaset. Se ci sarà ancora spazio per lei all’interno del palinsesto, lo si saprà solo nei prossimi giorni, intanto le è già stata tolta la conduzione del Grande Fratello Vip. Un duro colpo dopo tre anni alla guida dell’intramontabile format.