Calciomercato: Maguire in Serie A, arriva gratis

Harry Maguire in Serie A in questo calciomercato? E’ possibile. C’è anche la possibilità di vederlo gratis e una big inizia a sognare in grande.

Maguire è ormai ai ferri corti con il Manchester United. L’ex capitano dei Red Devils da tempo è in uscita, ma la cifra richiesta dal club inglese non ha mai realmente aperto alla possibilità di un approdo in un club.

Ora, però, come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è cambiata in Serie A e una big inizia a pensarci seriamente considerando la svolta che c’è stato in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione visto che il giocatore non occupa più lo slot da extracomunitario.

Mercato: Maguire in una big di A, ragionamenti in corso

L’ipotesi di Harry Maguire in Serie A era stata avanzata nelle scorse settimane, ma la regola degli extracomunitari aveva fermato un po’ tutti i nostri club. Ora, però, le cose sono assolutamente cambiate e c’è la possibilità di vedere l’ex capitano dello United in Italia anche se non sarà semplice a causa del prezzo. Ma non è da escludere la possibilità di un addio a parametro zero considerando che il Manchester non ha più intenzione di averlo in rosa.

La nuova regola degli extracomunitari aiuta le squadre italiane e l’Inter potrebbe decidere di puntare tutto su Maguire per rinforzare la sua difesa. Si tratta di una possibilità di calciomercato da seguire con attenzione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro assolutamente più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Da sottolineare che il calciatore era stato accostato anche ad altre squadre e quindi non possiamo escludere l’approdo in un club diverso dall’Inter. Le prossime settimane saranno decisive per capire meglio dove andrà a giocare Maguire la prossima stagione.

Ultime Maguire: l’Inter ci pensa

Harry Maguire all’Inter non è una opzione di calciomercato da escludere, ma bisognerà capire se i nerazzurri accetteranno le richieste di giocatore e del Manchester United. Sicuramente l’inglese rappresenta una possibilità importante per Inzaghi soprattutto dopo la partenza di Skriniar. Ma bisognerà capire se alla fine questa occasione diventerà realtà oppure no.

Si tratta di una vicenda seguire con attenzione in queste settimane e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà o no la fumata bianca.