Monica Bertini lascia senza fiato: una scollatura vertiginosa

La giornalista emiliana in forza a Mediaset si gode il sole nel miglior modo possibile: la scollatura è vertiginosa

Stupenda lo è sempre stata, ma negli ultimi anni diciamo che Monica Bertini ha raggiunto livelli di bellezza estetica mai visti. In televisione è senza discussione la regina dello sport, sui social raccoglie consensi senza fin troppi problemi. Oltre alla bellezza tuttavia, Monica possiede un fascino particolare unito a una professionalità sopraffina.

In ambito sportivo, come detto, non ha rivali. E ora che l’estate è entrata nel vivo non ce n’è per nessuno, o meglio nessuna: persino le ragazze più giovani di Monica, che ha da poco superato gli ‘anta’, non possono competere con la giornalista. Nata professionalmente a Sportitalia, la Bertini è migrata dapprima a Sky Sport e successivamente a Mediaset dove dal 2016 conduce diversi programmi e con numeri decisamente importanti.

Monica conduce programmi di successo come Pressing, assieme a Stefano Callegari, e il telegiornale sportivo Sport Mediaset, uno dei punti di riferimento dell’informazione sportiva nazionale.

Monica Bertini, scollatura vertiginosa in vacanza

Monica Bertini, oltre a essere senza alcun dubbio una delle migliori giornaliste in questo momento, presenta delle capacità dialettiche importanti che dimostrano una grande conoscenza calcistica. Cosa non scontato al giorno d’oggi. Monica ha conquistato i cuori di tantissimi telespettatori che spesso e volentieri seguono le sue trasmissioni anche per le sue qualità estetiche, inutile nasconderlo.

La giornalista di Parma è obiettivamente bellissima e attraente. E ora che si trova in vacanza la sua bellezza fuoriesce come mai era successo prima. Che si trovi al mare o in piscina, la giornalista Mediaset non conosce rivali, e lo si capisce soprattutto andando a spulciare il suo profilo Instagram che conta al momento quasi 450 mila seguaci. Sono numeri da non sottovalutare che la rendono una sorta di influencer, anche se essa non piace definirsi così.

In un recente scatto, la giornalista si è mostrata decisamente spigliata, in costume e all’ombra per proteggersi dal caldo degli ultimi giorni. Si è presentata in un costume grazie al quale le sue forme abbondanti riescono a farsi vedere senza troppi problemi. Gli occhi dei suoi seguaci cadono indubbiamente proprio lì e i commenti non a caso sottolineano questo aspetto: alcuni di essi sono decisamente a briglia sciolte, altri invece più contenuti e indirizzati solo a celebrare la bellezza della giornalista.