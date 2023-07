Inzaghi vuota il sacco: ora è caos Inter

Il tecnico piacentino non si nasconde in vista dell’imminente nuova stagione: gli obiettivi sono stati tracciati

Giù la maschera. Quando era arrivato nell’estate del 2021 raccogliendo la pesantissima eredità di Antonio Conte, a Simone Inzaghi nessuno aveva chiesto di vincere subito lo Scudetto. Per lo meno l’obiettivo Tricolore non era stato definito come ‘obbligatorio’ nè da parte dei vertici societari nè da parte di Beppe Marotta. I valori mostrati in campo portarono poi la squadra nerazzurra a dominare per larghi tratti la stagione in Serie A, senza però riuscire ad alzare l’ambìto alloro anche a causa di un vantaggio dilapidato in modo scriteriato.

Nella stagione appena trascorsa, invece, lo straordinario cammino del Napoli, unito ad un’incostanza patologica dell’undici meneghino ha portato al quasi immediato abbandono dell’idea Scudetto. Con un cammino nelle Coppe pressochè perfetto – l’Inter ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, arrivando perfino in finale di Champions League – il tecnico piacentino si è meritato la conferma.

Ora, però, al suo terzo anno sulla sempre bollente panchina della Beneamata non ci si può più nascondere. Lo stesso Inzaghi, nell’ultima conferenza stampa, ha tracciato in modo inequivocabile la strada. Fissando gli obiettivi. Si va al rischiatutto, per lo meno per quello che riguarda il futuro giudizio sul suo operato.

Inzaghi mette le cose in chiaro: la pressione non manca

“Vogliamo ripeterci in Europa, ma il grande obiettivo della società è vincere lo Scudetto“. Più chiaro di così, si muore. Inzaghi sferza l’ambiente ufficializzando sia il suo grande desiderio, sia la missione che il club gli ha dato al suo terzo mandato. Con un mercato iniziato in modo scoppiettante – sono arrivati in rapida successione Marcus Thuram, Yann Bisseck e soprattutto Davide Frattesi – la squadra dovrà comunque fare a meno di Marcelo Brozovic, passato all’Al-Nassr, e soprattutto di Andre Onana, ceduto a peso d’oro al Manchester United.

La piazza reclama almeno un altro paio di profili di un certo spessore. A partire dal portiere – continua incessante il pressing su Sommer del Bayern Monaco – passando per un altro ricambio in difesa e per finire soprattutto con un attaccante in grado di sostituire Romelu Lukaku, la rosa nerazzurra è tutt’altro che completa.

Inzaghi si è assunto una responsabilità mica da ridere in un momento in cui sull’altra sponda cittadina, quella rossonera, dopo la cessione di Tonali sono arrivati ben 7 nuovi giocatori. Tutti giovani e talentuosi. Ma c’è uno Scudetto da vincere, ha detto il tecnico. La sfida è lanciata. E sarà appassionante, potete scommetterci.