Altro che Mbappe, nuovo affare tra Inter e Psg

L’Inter è pronta ad entrare nel vivo del calciomercato estivo: occhio all’asse con il PSG, così Simone Inzaghi può davvero esultare

L’ultima stagione dell’Inter ha lasciato una traccia importante per il futuro della squadra di Simone Inzaghi. Perchè contro ogni pronostico i nerazzurri sono arrivati ad un passo dall’impresa in Champions League, ed è da lì che i vertici meneghini hanno intenzione di ripartire.

Ciò che ormai da diverse settimane sta monopolizzando l’attenzione in casa Inter è certamente il calciomercato. Una sessione estiva rovente per la ‘Beneamata’, visto che tra entrate e soprattutto uscite molto è già cambiato agli ordini dell’allenatore piacentino. In difesa i maggiori movimenti: D’Ambrosio, Handanovic ma specialmente Skriniar e Andrè Onana. Il centrale slovacco, che aveva scelto da mesi il PSG a parametro zero, il portiere ha recentemente firmato con il Manchester United regalando un tesoretto da quasi 60 milioni all’Inter.

A centrocampo addio a Brozovic e Gagliardini. In attacco, poi, hanno salutato sia Dzeko – finito in Turchia – che, con grande clamore, Lukaku. E se ‘Big Rom’ da un lato potrebbe firmare un clamoroso tradimento con la Juve sempre alla finestra, nelle ultime ore per l’attacco nerazzurro è spuntata un’ipotesi clamorosa, che qualcuno a ragion veduta definirebbe folle: Kylian Mbappè.

Ma quale Mbappè: ecco il vero colpo dal PSG

Sembrerebbe infatti che la società di Zhang avrebbe chiesto informazioni sul possibile prestito del prodigio transalpino: i rapporti tra le due società sono eccellenti ma potrebbe non essere questa la pista da ‘battere’ da qui a fine agosto. E si tratta di uno dei gioielli che il club di Al-Khelaifi sta facendo enorme fatica a valorizzare.

Hugo Ekitikè è arrivato sotto la Tour Eiffel un anno fa, in prestito dallo Stade Reims dal quale adesso il PSG l’ha prelevato a titolo definitivo per 28,5 milioni di euro. Il giocatore, però, rischia di fare tanta panchina nella prossima stagione: ragion per cui l’ipotesi Inter sembrerebbe apparentemente destinata ad infiammarsi. A pensarci sarebbe maggiormente il PSG che starebbe seriamente valutando l’ipotesi di offrire alla ‘Beneamata’ in prestito con diritto-obbligo di riscatto il cartellino del 21enne francese.

Un’operazione, anche in prospettiva, che potrebbe regalare all’Inter un gioiello dal sicuro avvenire e che a Parigi rischia ancora di trovare pochissimo spazio. Nella sua unica annata con la casacca del PSG, Ekitikè ha segnato 4 reti e firmato 4 assist vincenti nelle 32 apparizioni tra campionato e coppe riservategli da Galtier.