Ribaltone Pogba, ad agosto cambia tutto: annuncio improvviso

Mentre negli Stati Uniti la formazione di Massimiliano Allegri si appresta a affrontare il Milan, è sempre il mercato e i suoi imprevedibili sviluppi a tenere banco.

La Juventus è scesa in campo per la sua gara d’esordio nel Soccer Champions Tour 2023. Saltata la gara con il Barcellona a causa del virus gastrointestinale che ha bloccato buona parte del gruppo di giocatori guidato da Xavi, i bianconeri hanno affrontato in terra americana il Milan.

È stata la prima vera gara della stagione per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma quando c’è i mezzo il mercato tutto passa fatalmente in secondo piano.

I tifosi juventini pensano ad un mercato che, Weah a parte, stenta a decollare e che presenta alcune grandi incognite, su tutte quella di Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato il colpo sognato da tempo e che l’anno scorso si è concretizzato. Arrivato dal Manchester United a parametro zero, esattamente come la prima volta. Ma non è andata come la prima volta, niente affatto…

Ribaltone Pogba, ora può accadere di tutto

Si sperava che Paul Pogba potesse ripercorrere quel cammino trionfale di diversi anni addietro. Diversi anni addietro, appunto. Paul Pogba non è più quello del suo primo arrivo alla Juventus, ha dieci anni in più e se li sente addosso. Tutti.

È approdato a Torino con un contratto di quattro anni a 8 milioni di euro netti che, con bonus ed altro, può toccare quota dieci milioni. Nella passata stagione è sceso in campo soltanto dieci volte giocando una manciata di minuti e nulla più.

La Juventus sta facendo le sue valutazioni sul centrocampista francese e, a tal proposito, Luca Momblano a Juventibus ha fatto esplicito riferimento al fatto di come non tutti contino sulla presenza del francese “a partire dal 1° settembre“.

Lo stesso entourage di Paul Pogba sta valutando le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dall’Inter Miami. Analisi e valutazioni che potrebbero protrarsi per tutto il mese di agosto. Nel frattempo la stessa Juventus sta pensando ad un futuro senza Pogba.

Ecco quindi che la vicenda del centrocampista francese, strettamente legata alla trattativa che potrebbe portare Frank Kessié alla Juventus, rappresenta la priorità per il Chief of Football Giuntoli, che spera, oltretutto, di risolvere la spinosa questione ben prima dell’inizio del campionato. Pogba via dalla Juventus, l’ipotesi è tutt’altro che remota. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.