Inter in pressing su Sommer: la nuova strategia

Adesso c’è solo un nome che interessa in casa nerazzurra, quello del portiere del Bayern Monaco Yann Sommer

Trentaquattro anni, portiere della nazionale e soprattutto del Bayern Monaco. Esperienza internazionale e carisma giusto, l’Inter ora punta tutto su di lui: Yann Sommer.

Non è più un mistero da diverse settimane, è l’elvetico il prescelto per il dopo Onana, ceduto dopo un solo anno di permanenza – ma per 55 milioni bonus inclusi – al Manchester United.

Come vice i nerazzurri puntano su Trubin, con Audero a rappresentare il piano B. Resta però forte la trattativa proprio per il portiere in forza al Bayern. A rallentare il tutto il fatto che i bavaresi ancora non hanno preso il nuovo dodicesimo da collocare alle spalle di Neuer.

I nerazzurri stanno aspettando che si liberi il portiere svizzero nelle prossime ore grazie ad un’apertura del Bayern. Intanto, entrambe le squadre sono in tournée in Giappone e per Sommer – nel caso – non sarebbe così difficile raggiungere la nuova destinazione.

Inter, tutto su Sommer

Sono quelle del presidente onorario dei bavaresi, Ulrich Hoeneß. Il tedesco ha ammesso: “Stiamo discutendo tutti gli aspetti della vicenda Sommer e vogliamo risolverla senza mettere pressione a Neuer, per evitare che recuperi prima del tempo”.

Insomma, la squadra tedesca sta parlando con il trentaquattrenne, senza quindi escludere una possibile cessione. La strategia nerazzurra prevedrebbe un’offerta di 4-4,5 milioni di euro da portare subito ai Die Roten per avere Sommer quanto prima possibile.

Intanto quella nerazzurra continua ad essere una squadra quasi senza portieri. In rosa ora ci sono solo Di Gennaro e Stankovic, visto che anche Ionut Radu è andato via. Il portiere rumeno si è trasferito in Premier, al Bournemouth con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Tornando a Sommer, le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive. L’Inter si aspetta una chiusura col Bayern a una cifra inferiore rispetto alla clausola da 6 milioni. Con l’estremo difensore svizzero c’è già un accordo di massima sulla base di un contratto biennale con opzione per un’altra stagione.

Poi, eventualmente, Marotta e Ausilio riandranno all’assalto di Trubin, cercando di capire se esistono i margini per uno sconto importante da parte dello Shakhtar. In caso contrario, i dirigenti interisti virerebbero con decisione su Audero che la Sampdoria ha intenzione di cedere per liberarsi del suo ingaggio non in linea con la Serie B. L’Inter proverebbe a chiudere con la formula del prestito più diritto di riscatto.